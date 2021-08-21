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走私貓遭安樂死　網路鄉民出征蔡英文臉書

▲今（21）日下午傳出走私品種貓已全數安樂死的消息後，不少民眾在總統蔡英文的臉書留言痛批。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）
▲今（21）日下午傳出走私品種貓已全數安樂死的消息後，不少民眾在總統蔡英文的臉書留言痛批。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）

記者張志康/綜合報導

2021-08-21 22:38:34｜2021-08-21 22:49:02

日前海巡署查獲漁船走私多達154隻品種貓，在判定為走私動物後，將貓移交給動植物防疫檢疫局高雄分局，防檢局於今（21）日下午4時許完成全體154隻品種貓的人道安樂死程序。事情傳出後，不少民眾在總統蔡英文臉書表達不滿，認為政府應對動物保護有更多作為。

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從蔡英文臉書的留言來看，大致可以分成兩個部分，在下午4點，品種貓遭安樂死的消息傳出前，大多是請求總統能夠協助拯救或關心，讓這些貓能夠在檢疫後，開放民眾認養。

隨著下午4點過後，走私品種貓已全數安樂死的消息傳出後，民眾在蔡英文臉書的留言，就逐漸轉為責罵。

▲海巡署查獲的154隻走私品種貓，今日已遭防檢局安樂死。（圖／海巡署提供）
▲海巡署查獲的154隻走私品種貓，今日已遭防檢局安樂死。（圖／海巡署提供）

有民眾表示：「今天是國際流浪動物日，我們紀念這個日子的方式，竟然是結束 154 隻貓咪的生命」、「身為貓奴的我，對於821此刻，只有滿腔遺憾與身為人的羞恥感⋯」。

更有民眾直言對政府及蔡英文感到失望：「這個政府真的讓人感到很悲哀！台灣殺人者沒死刑、走私私販者沒死刑、蘆洲虐貓者沒重罰！而是處了這些貓咪死刑 牠們何其無辜......！虧您也是愛貓人士（我想應該不是吧）。」「對政治人物來說，貓，只有選舉的時候可以蹭選票。沒有選舉的時候，一天殺150餘隻貓也無礙，是吧？」

▲英國短毛貓。（圖／翻攝畫面）
▲因漁船走私遭防檢局安樂死的英國短毛貓。（圖／海巡署提供）
在今日的過程中，不管是民進黨籍的高雄市長陳其邁或是國民黨籍的台北市議員羅智強，都曾為了這百餘隻的喵星人向中央政府及總統蔡英文請命，但最終都無法逆轉結局。

動保團體今日也發表聲明指出，這次走私品種貓人道安樂死的做法，因事涉百餘隻無辜動物生命，已經引起廣泛討論及民意沸騰，此事涉及多方面向，包括依法行政、防疫必要、動物福利、尊重生命、民意期待等，政府本可就此機會，儘速邀集多方利害關係人開會研商，尋求符合各方期待的解決方法。

聲明中更明白表示，政府在今天國際流浪動物日執行安樂死實在是極大諷刺，竟連一絲空間討論也不可得，動團對此表示最深的遺憾。



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