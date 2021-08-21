走私貓遭安樂死　網路鄉民出征蔡英文臉書

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隨著下午4點過後，走私品種貓已全數安樂死的消息傳出後，民眾在蔡英文臉書的留言，就逐漸轉為責罵。
有民眾表示：「今天是國際流浪動物日，我們紀念這個日子的方式，竟然是結束 154 隻貓咪的生命」、「身為貓奴的我，對於821此刻，只有滿腔遺憾與身為人的羞恥感⋯」。
更有民眾直言對政府及蔡英文感到失望：「這個政府真的讓人感到很悲哀！台灣殺人者沒死刑、走私私販者沒死刑、蘆洲虐貓者沒重罰！而是處了這些貓咪死刑 牠們何其無辜......！虧您也是愛貓人士（我想應該不是吧）。」「對政治人物來說，貓，只有選舉的時候可以蹭選票。沒有選舉的時候，一天殺150餘隻貓也無礙，是吧？」
在今日的過程中，不管是民進黨籍的高雄市長陳其邁或是國民黨籍的台北市議員羅智強，都曾為了這百餘隻的喵星人向中央政府及總統蔡英文請命，但最終都無法逆轉結局。
動保團體今日也發表聲明指出，這次走私品種貓人道安樂死的做法，因事涉百餘隻無辜動物生命，已經引起廣泛討論及民意沸騰，此事涉及多方面向，包括依法行政、防疫必要、動物福利、尊重生命、民意期待等，政府本可就此機會，儘速邀集多方利害關係人開會研商，尋求符合各方期待的解決方法。
聲明中更明白表示，政府在今天國際流浪動物日執行安樂死實在是極大諷刺，竟連一絲空間討論也不可得，動團對此表示最深的遺憾。