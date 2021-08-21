154走私貓遭安樂死！柯文哲喊話蔡英文：動物的命也是命

海巡署19日查獲漁船走私154隻品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局於今（21）日下午4時則證實已全數完成人道安樂死程序，加上今日恰好是國際流浪動物日引發不少國人錯愕，不少動保人士與網友也大舉湧入總統蔡英文臉書底下表達不滿。對此，台北市長柯文哲稍早就表示「動物的命也是命」，不能善待動物，不算是進步的國家。

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海巡署19日循線破獲走私未檢疫品種貓，其中包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等多種名貴貓種，市價高達新台幣1千萬元，以上62籠走私貓因為通過檢疫，擔心引入國外狂犬病與其他動物疾病等原因，全數完成安樂死。

對此，柯文哲就指出聽聞這個消息不管是不是愛好動物人士，都會覺得傷感，更稱「走私動物是惡劣的行為，可能造成邊境防疫破口」，自言不是動物保護人士的他也提到，「我珍惜每一個生命，我相信愛護貓咪的蔡英文總統，一定也對這些貓咪的逝去非常有感。我要呼籲嚴查動物走私的行為，也要阻止這種悲劇再發生」。

▲柯文哲呼籲尊重每一條生命（圖／翻攝自柯文哲臉書）

柯文哲認為，我們若自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命；這不是倡議或請求，而是「應該要」、而且「絕對要」這麼做。（編輯：楊智傑）