154隻走私貓全被安樂死！蔡英文心疼發聲：務必修法改善

海巡署19日循線破獲漁船走私154隻品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局於今（21）日下午4時證實已全數完成人道安樂死程序，消息曝光後引發外界湧入總統蔡英文臉書底下表達不滿。稍早蔡英文也發聲回應表示感同身受，更強烈譴責走私者，並向大眾承諾未來將在嚴格防疫的前提下修法讓制度更周延。

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海巡署19日循線破獲走私未檢疫品種貓，其中包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等多種名貴貓種，市價高達新台幣1千萬元，以上62籠走私貓因為通過檢疫，擔心引入國外狂犬病與其他動物疾病等原因，全數完成安樂死。

▲海巡署查獲的154隻走私品種貓，今日已遭防檢局安樂死。（圖／海巡署提供）

對此，總統蔡英文稍早表示，對於今天在防疫規範下，不得不將走私動物安樂死的結果，「真的讓人非常難過。尤其許多人家中也有毛小孩，我們一樣感同身受，因為走私者的自私，所失去的這一切，都是生命。我要對走私者表達最嚴厲的譴責，你個人圖謀私利、不依照合法程序的結果，就是造成生命的損失！把生命當作非法貨物的行為，實在令人痛心」。

不過，蔡英文也呼籲希望國民能了解，為了保護國內動物免於走私動物帶來的疫病風險，有關單位必須依法執行，這是目前的法律規範，「我知道大家對這次的處置有許多不滿，顯然我們必須檢討與精進這樣的制度。我們務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周延」。（編輯：楊智傑）