高雄「驛」起飛　高雄驛回娘家、遷回儀式啟動

我是廣告 請繼續往下閱讀
清水建設社長井上和幸在影片中指出，高雄願景館為第三代高雄驛驛舍，在1937年11月1日開工，1940年3月30日竣工，1941年6月22日開業，隨著鐵路地下化工程啟動，在2002年3月28日關閉，因市民的殷切期盼，使的車站建築得以保存，再由清水建設承包移屋工程，作為臨時安置的遷移，至今已過了19年，這次第三代驛舍將被移回至第四代驛舍旁，令人感觸良多，因為疫情影響無法親自前來非常可惜。
行政院長蘇貞昌說，專程來高雄，參加的不只是工程的開工，而是一個城市記憶的共同編纂，74歲的自己敘說著這棟80歲的建築，相信是很有「味道」，過去台灣的重大建設重南輕北，屏東人對這個車站也有屬於自己的記憶，沒有記憶的個人，是蒼白的、沒有記憶的城市，是平凡的，有不同階段的記憶，這個城市才有活力。
蘇並說，高雄選出一個有行政經驗的陳其邁，因為他在當立委時就超前部屬，縫合城市，鐵路地下化北從左營南到鳳山現在都已經完工，所有的努力都是為了城市的美麗和活力，相信未來在有能力、有魄力、有遠見、有效率的邁市府努力下，以及議會的大力支持下，高雄會邁向新的篇章，中央政府也允諾一定會全力支持高雄。
交通部長王國材則表示，始終非常敬佩19年前做下保存帝冠式建築的決策，當年自己是高雄市交通局長，在建築遷移後，舊有空間可以做為站東路，天棚與景觀設計都會在該地點進行，所有工程會在114年全部完工，到時候不論自己在哪，都會再到這裡來，一起見證。
高雄市長陳其邁表示，幾個世紀下來，不論經濟、歷史、文化，高雄都成為世界的樞紐地帶，「車站的校正回歸，代表新的世代開始」，鐵路地下化經費高達998億，對於國家德建設發展都是至關重要，相信有中央的支持、高雄的努力，相信一定會高雄「驛」起飛；副市長林欽榮則表示，19年前參與高雄驛站體拉縴的左營高中舞蹈班，如今也由當年舞者的學弟妹重回現場，年輕的歲月彷彿要在月台上跑了起來，車站是高雄人共同的「客廳」，接待旅人，也歡迎每一次歸來，共同來期待新的開始「高雄驛起飛，高雄一起飛」。