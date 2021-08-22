高雄「驛」起飛　高雄驛回娘家、遷回儀式啟動

高雄驛（

《19典範 再現風華》，高雄驛正在回娘家的路上，包括行政

蘇貞昌 、交通部長王國材、高雄市長陳其邁，多位立法委員和市民朋友

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▲經過19年後，高雄驛（高雄願景館）將要回娘家。（圖／高雄市政府提供）

× ▲經過19年後，高雄驛（高雄願景館）將要回娘家。（圖／高雄市政府提供）

▲行政院長蘇貞昌說，專程來高雄，參加的不只是工程的開工，而是一個城市記憶的共同編纂。（圖／高雄市政府提供）

× ▲行政院長蘇貞昌說，專程來高雄，參加的不只是工程的開工，而是一個城市記憶的共同編纂。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市副市長林欽榮現場進行簡報。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市副市長林欽榮現場進行簡報。（圖／高雄市政府提供）

19年前參與高雄驛站體拉縴的左營高中舞蹈班，如今也由當年舞者的學弟妹重回現場，年輕的歲月彷彿要在月台上跑了起來，車站是高雄人共同的「客廳」，接待旅人，也歡迎每一次歸來，共同來期待新的開始「高雄驛起飛，高雄一起飛」。

▲19年前參與高雄驛站體拉縴的左營高中舞蹈班，如今也由當年舞者的學弟妹重回現場演出。（圖／高雄市政府提供）