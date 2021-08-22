旺喔！鷄籠中元祭放水燈　市區遊行不表演、不封街

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迎請水燈頭遊行是中元祭典中，各宗姓拼陣的極致展現，深具宗教民俗意涵，象徵姓氏團結力量；在祈福繞境的水燈車隊，抵市府大門時，林右昌親頒「闡弘文化」的匾額，給今年輪值主普的李姓宗親會，宗親會宗長們把匾額掛在車隊前，繼續在市區前進，今年因防疫，採線上平台直播。
至於辛丑鷄籠中元祭的重頭戲－施放水燈頭，21日深夜在八斗子望海巷海邊舉行，林右昌和基隆市議會議長蔡旺璉、輪值主普李姓宗親會代表等參與祭祀儀式；在誦經祭儀完畢後，由李姓宗親會帶領及協助下，把蘊含精緻紙糊工藝的水燈頭，緩緩放進海平面，一旁工作人員頻喊「發啦！」「旺喔！」
林右昌在直播受訪時和大家分享，去年風浪較大，21日晚間施放的水燈頭，是這幾年來較順利的，當水燈頭飄得越遠，火燒得越旺，就代表這個姓氏，來年運勢會更好、順利；因此，除祝禱基隆市民平安順遂，也盼希望明年台灣的運勢，也一樣順利暢旺，疫情早日過去。
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