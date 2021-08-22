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旺喔！鷄籠中元祭放水燈　市區遊行不表演、不封街

▲基隆市長林右昌、基隆市議會議長蔡旺璉及輪值主普李姓宗親會代表等參與祭祀的儀式。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌、基隆市議會議長蔡旺璉及輪值主普李姓宗親會代表等參與祭祀的儀式。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-08-22 01:23:48

2021辛丑鷄籠中元祭水燈遊行，21日晚間熱鬧登場，防疫優先，今年不徒步遊行、不行進表演及不封街管制，由水燈頭車隊祈福繞境；至於施放水燈頭的重頭戲，深夜在八斗子望海巷海邊舉行，並邀民俗專家林茂賢與主播大道奈緒，解說習俗與科儀知識。

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基隆市長林右昌指出，鷄籠中元祭是國家無形文化資產第一號，傳承167年的鷄籠中元祭，在台灣歷史發展從不間斷，即便面臨本土疫情，仍就堅持要和宗親會、基隆鄉親，把傳統科儀代代傳承、延續下去；鷄籠中元祭的意義，化解對立、促進宗族團結及族群融合，並盼疫情早日結束，恢復正常生活。

迎請水燈頭遊行是中元祭典中，各宗姓拼陣的極致展現，深具宗教民俗意涵，象徵姓氏團結力量；在祈福繞境的水燈車隊，抵市府大門時，林右昌親頒「闡弘文化」的匾額，給今年輪值主普的李姓宗親會，宗親會宗長們把匾額掛在車隊前，繼續在市區前進，今年因防疫，採線上平台直播。

▲李姓宗親會的帶領及協助下，把蘊含精緻紙糊工藝的水燈頭，緩緩放進海平面，一旁工作人員頻喊「發啦！」「旺喔！」（圖／基隆市政府提供）
▲李姓宗親會的帶領及協助下，把蘊含精緻紙糊工藝的水燈頭，緩緩放進海平面，一旁工作人員頻喊「發啦！」「旺喔！」（圖／基隆市政府提供）
至於辛丑鷄籠中元祭的重頭戲－施放水燈頭，21日深夜在八斗子望海巷海邊舉行，林右昌和基隆市議會議長蔡旺璉、輪值主普李姓宗親會代表等參與祭祀儀式；在誦經祭儀完畢後，由李姓宗親會帶領及協助下，把蘊含精緻紙糊工藝的水燈頭，緩緩放進海平面，一旁工作人員頻喊「發啦！」「旺喔！」

林右昌在直播受訪時和大家分享，去年風浪較大，21日晚間施放的水燈頭，是這幾年來較順利的，當水燈頭飄得越遠，火燒得越旺，就代表這個姓氏，來年運勢會更好、順利；因此，除祝禱基隆市民平安順遂，也盼希望明年台灣的運勢，也一樣順利暢旺，疫情早日過去。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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