朱怡珊完封凱撒勇士　柯佳慧開轟中斷黃蜂6連勝

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朱怡珊完投7局，只被打3支安打，她讓對手擊出大量滾地球出局，只有在5局被朱慧宜敲出安打，一度進佔得點圈有威脅，1次保送，沒有三振。
新北凱撒推出翁子晴先發，她主投5.2局失3分，只有1分是責失分，4局呂雪梅獲保送後，石婕珮適時安打先馳得點。
之後雖然黃蜂打線被封鎖，不過6局下林鳳珍敲出內野安打開啟攻勢，沈嘉玟也敲出二壘滾地球上壘，加上石婕珮獲保送，滿壘狀況下，樂育軒發生傳球失誤，一口氣送分，凱撒勇士接連發生保送，加上林鳳珍敲出適時二壘安打，一口氣送回2分，單局新世紀黃蜂狂攻6分奠定勝基。
21日賽事第二場，由台中企聯虎出戰本季首勝尚未開張的台北臺產，結果台北臺產在6局造遭到逆轉，楊憶珊後援無失分拿下勝投，新北臺產苦吞14連敗。
此役一開始台北臺產推出林盈馨先發，她主投5.1局失2分，但未獲火力支援，苦吞敗投，台中企聯虎則是先發投手楊淑媛主投5局被擊出5支安打失1分非責失分，後援的楊憶珊1局投球無失分順利關門拿下勝利。
台北臺產在5局由張詠琦在2出局後敲出右外野安打上壘，加上賴巧綺也敲安推進，三壘手林珈羽發生傳球失誤送分，不過也是台北臺產全場唯一得分。
台中企聯虎打線雖然只有2支安打，但在第6局掌握對手失誤加上陳雨庭安打，藍慧賢積極的跑壘幫助球隊逆轉勝。
賽事第三場，新世紀黃蜂一日兩戰，遇到聯盟戰績第二名的福添福嘉南鷹，兩隊演出打擊混戰，結果福添福嘉南鷹靠著柯夏愛中繼2局無失分，加上柯佳慧轟出2分砲，終場以7:4贏球，也終結黃蜂6連勝。
新世紀黃蜂首局就來下馬威，靠著對方先發葉好芳連續保送，呂雪梅高飛犧牲打先馳得點，陳詩婷中外野適時安打，一口氣拿下2分領先。
不過下半局張嘉芸安打上壘後，林志霙中外野安打追回1分，2局下陳喜晏中外野安打開啟攻勢，游佩昀也敲安上壘，張嘉芸、何欹璠連續安打打下4分反超。
4局下張嘉芸又敲出二壘安打，柯佳慧再轟出中外野2分砲，儘管新世紀黃蜂6局上甦醒，由陳詩婷、石婕珮連續安打追回2分，可惜最終仍無法再度逆轉獲勝。