NBA／湖人組成豪華4星陣容　但詹皇前隊友卻不看好

洛杉磯湖人在今年夏天孤注一擲的交易來Russell Westbrook，又簽下了Carmelo Anthony，組成豪華四星陣容。不過外界對他們卻不是很看好，甚至連「詹皇」昔日隊友Channing Frye，也看衰紫金軍團的新賽季發揮。

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由於一號位再度懸缺，湖人季後交易來了Westbrook，但也因此失去了Kyle Kuzma、Kentavious Caldwell-Pope、Montrezl Harrell等人；之後又簽下了Anthony，但這位老明星，並不被認為能融入湖人現有打法。

Frye過去和LeBron James搭檔過，退役後則轉型成為了球評。近期他在播客節目Road Trippin中認為，雖然湖人星光熠熠，但他不看好他們能拿下冠軍。

「我愛LeBron，我愛AD，我愛Melo，我還愛Russell Westbrook。但現在是2021年，場上只有一顆球不夠他們分。」隨後Frye更表示，「這支老邁的球隊必須打完82場例行賽才能進入季後賽。」

不過雖然Frye不看好湖人的隊型以及年齡，但當他被問到如果假設所有球隊都是健康的情況下時，他直言湖人有機會來爭取冠軍。但自己並不認為他們可以做到整季無傷病。