輕颱奧麥斯今最靠近！東半部局部陣雨 午後山區防大雨
中央氣象局今（22）日表示輕颱奧麥斯清晨2時在位於鵝鑾鼻東北東方600公里的海面上，向北北西方向前進，通過琉球西方海面後將轉往日韓一帶移動，直接影響台灣的機率低。不過，受到颱風外圍雲系影響，台灣東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率。
記者顏真真/綜合報導
2021-08-22 08:38:06
氣象局進一步說明，輕颱奧麥斯今日清晨2時的中心位置在北緯23．2度，東經126.4度，即在琉球南南西方370公里的、鵝鑾鼻東北東方600公里海面上，以每小時19轉30公里速度，向北北西轉北進行，預測明日凌晨2時的中心位於琉球西北西方380公里、即台北東北方440公里的海面上，在琉球南方海面航行及作業船隻應特別注意。
由於現階段輕颱奧麥斯仍在接近當中，並受到受颱風外圍雲系影響，氣象局提醒，今日東半部整天都有機會出現局部短暫陣雨，不過，主要的降雨仍以午後熱對流為主，西半部則維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，降雨機率高的地方偏向於山區及近山區平地，午後各地山區仍有局部大雨發生的機率，各地高溫31至34度，中午前後較為悶熱，而基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。
另根據環保署空氣品質預報資訊，今日受颱風外圍雲系影響，台灣附近水氣偏多，各地易有短暫雷陣雨，擴散條件良好，惟北部地區風速稍弱，污染物稍易累積；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。