是否擔心高端疫苗爽約率高？陳時中：若很多就再開放預約
國產高端疫苗明（23）日起開放施打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日被問到萬一爽約率高，即有人預約卻沒來打，剩下的疫苗怎麼辦？他表示到時看看，若很多的話，會再開放預約。
記者顏真真/台北報導
2021-08-22 14:45:13｜2021-08-22 15:36:52
針對目前疫苗接種情況，陳時中表示由於昨日是周六，打來疫苗的人比較少，只5千多人打，目前疫苗接種人口涵蓋率維持在39.58%，劑次人口比42.86%。
由於指揮中心先前開放36歲以上一般民眾、20歲以上第9類對象（有易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者）預約接種高端疫苗，並已有41.9萬人完成預約，總計全台已有約58.7萬人完成預約接種高端疫苗，並將自明日起陸續接種。
不過，被問到會不會有人預約又沒來打，如果高端疫苗爽約率高，那多出的疫苗怎麼辦？陳時中今日表示到時看看，若很多的話，會再開放預約，地方施打量能沒問題，有人要施打就再開。
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