柯P建議餐廳內用以疫苗接種分區？陳時中認為不可行

中央流行疫情指揮中心開放餐廳內用，但要求要使用隔板、採取梅花座，同住家人則可免隔板。不過，台北市柯文哲建議推行疫苗護照，讓餐廳業者可依據疫苗施打狀況，區分內用座位。對此，指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，數位疫苗護照運用上還是跟國際雙邊認證為目前重點，至於用疫苗接種來區隔座位，現在18歲以下小孩還不能打疫苗，因此，他強調內用仍以同住家人共餐免隔板為主。
記者顏真真／台北報導
2021-08-22 15:06:44｜2021-08-22 15:32:02
根據柯文哲的想法，不論是要叫疫苗護照還是健康通行證都可，總之這件事勢在必行，只要民眾有了這個類似疫苗護照的證明，餐廳或其他業者就可進行安排座位，有打疫苗者坐這邊，不用梅花座，沒有疫苗的就要去另一邊採梅花座。
對此，陳時中則認為現在18歲以下都不能打疫苗，這樣小孩跟父母就要分開坐，這樣很難餵食，要餵食一起坐比較好。
因此，陳時中強調原則上還是讓同住親友可以一起吃，不用隔板，「用疫苗區隔比較難達到這效果」。至於數位疫苗護照證明，陳時中表示，在內用上還是先跟國際上雙邊認證為目前重點。
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