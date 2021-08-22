日媒：為防台海局勢有變　日本須規劃如何撤僑

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日本外務省（外交部）的資料顯示，截至2020年10月，旅居台灣的日本僑民有2萬4552人；旅居韓國的日本僑民有4萬500人。但是沖繩縣與那國町的與那國島距離台灣僅110公里，包括與那國島在內的先島群島在台灣緊張時有可能成為戰區。
日本人將琉球群島西南部的宮古群島和八重山群島稱為先島群島。
一旦發生這種情況，日本政府將向自衛隊發出「派遣護僑等」命令，將先島群島約10萬人撤離至沖繩本島或九州等地。自衛隊將同時從台灣撤僑與從先島群島撤離居民，規模大於從朝鮮半島撤僑。
日本自衛隊法第84條有關保護在海外的日本僑胞規定，自衛隊以「爭取當事國的同意」為前提，可展開護僑行動。
報導說，對日本友好的台灣當局拒絕日本撤僑的可能性低，但在實際運用層面上將面臨許多課題。日本若要從台灣撤僑，可利用台北的松山機場，但這座機場是軍民共用機場，距離因應緊急狀況時的指揮據點總統府與國防部近，狀況危急時，台灣是否會同意追加機場跑道給外國部隊使用，目前尚不清楚。
若狀況危急，或許也可利用桃園國際機場，但旅台的日僑要如何集合、移動至此，將是一個問題。如果以船舶撤僑，與台北港同為選項的基隆港是軍民共用港口，若要利用，情況可能受限。
報導說，不管何種情況，台灣北部地區將是國防作戰的重要據點，還不清楚日本自衛隊能否自由行動。台日沒邦交，國防當局之間沒交流，目前還沒確立針對此事事先協調的管道。
報導最後表示，NEO行動最好是在戰鬥開始前進行，但如果戰鬥激烈，旅台的日僑可能先疏散到避難設施等待救援。中國政府將台灣視為「領土不可分的一部分」；日本政府也尊重中國聲稱的「一中」原則，若在未獲中國同意下派自衛隊赴台，很可能讓中國有指責日本的口實，認為日本在升高事態。（編輯：郭中翰）1100822