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保德信正式更名換招台新人壽　下半年新契約保費衝40億

▲台新金控成功併購保德信人壽，更名為台新人壽，並在今（23）日舉行更名揭招儀式，掛上代表台新的紅色招牌。（圖／記者顏真真攝）
▲台新金控成功併購保德信人壽，更名為台新人壽，並在今（23）日舉行更名揭招儀式，掛上代表台新的紅色招牌。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-08-23 13:03:10

台新金控成功併購保德信人壽，更名台新人壽，並在今（23）日舉行更名揭招儀式，正式換上代表台新的紅色招牌。台新金總經理林維俊表示，台新金成立20年，總算完備了銀行、保險、證券3具主要業務引擎，將盡速跟上同業的發展步伐。台新人壽董事長蔡康也提到，在台新銀行通路大力支持之下，下半年新契約保費可達40億以上，目前銀行通路承保已有15億元、受理超過20億元。

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台新人壽更名揭招儀式由台新金總經理林維俊及台新人壽董事長蔡康共同主持，保發中心董事長桂先農、壽險公會理事長黃調貴亦親臨參與表達祝賀。林維俊在致詞時，也正式宣告台新人壽開始提供民眾全方位的保險產品與服務。

林維俊說，台新人壽在過去深耕台灣保險市場30年，基礎非常穩固，更十度榮獲金管會認可為模範壽險公司，是一家受保戶信任及主管機關肯定的優質保險公司，台新金將持續挹注資源，協助台新人壽進行產品研發及提升投資績效，發揮金控營運綜效，期許茁壯成為全方位的保險公司。

蔡康也談到更名為台新人壽後，將從「新」出發滿足客戶全方位需求，將持續發揮保險保障的功能之外，亦將藉由壽險顧問及銀行保險通路的支持，創新規劃多元完整的產品與服務，加入金控大家庭之後，也充分感受到源源不絶的温暖與支持，與台新銀行保險通路的完美搭配，締造了空前亮眼的銀保銷售業績。

對於壽險資金運用，林維俊則說無論國內外股債、保單借款、不動產投資都會逐步著墨。蔡康也表示目前台新人壽業務員人數約680人，未來將持續增員，且會強化專業投資團隊、資訊系統提升、效能流程改善等。

林維俊最後也強調，台新金增添台新人壽子公司之後，除了積極整合金控業務資源，提升資產效能，發揮營運綜效之外，將持續尋找適切的併購及業務擴張機會，並將持續布建海外營運據點，以滿足海內外客戶跨國金融服務需求，未來更將以積極多元的永續策略及作為，紮實穩健的朝企業永續的方向邁進。


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