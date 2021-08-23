保德信正式更名換招台新人壽　下半年新契約保費衝40億

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林維俊說，台新人壽在過去深耕台灣保險市場30年，基礎非常穩固，更十度榮獲金管會認可為模範壽險公司，是一家受保戶信任及主管機關肯定的優質保險公司，台新金將持續挹注資源，協助台新人壽進行產品研發及提升投資績效，發揮金控營運綜效，期許茁壯成為全方位的保險公司。
蔡康也談到更名為台新人壽後，將從「新」出發滿足客戶全方位需求，將持續發揮保險保障的功能之外，亦將藉由壽險顧問及銀行保險通路的支持，創新規劃多元完整的產品與服務，加入金控大家庭之後，也充分感受到源源不絶的温暖與支持，與台新銀行保險通路的完美搭配，締造了空前亮眼的銀保銷售業績。
對於壽險資金運用，林維俊則說無論國內外股債、保單借款、不動產投資都會逐步著墨。蔡康也表示目前台新人壽業務員人數約680人，未來將持續增員，且會強化專業投資團隊、資訊系統提升、效能流程改善等。
林維俊最後也強調，台新金增添台新人壽子公司之後，除了積極整合金控業務資源，提升資產效能，發揮營運綜效之外，將持續尋找適切的併購及業務擴張機會，並將持續布建海外營運據點，以滿足海內外客戶跨國金融服務需求，未來更將以積極多元的永續策略及作為，紮實穩健的朝企業永續的方向邁進。