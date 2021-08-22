金曲32／最佳新人是實習醫師　一張素顏照洩「神祕正臉」

第32屆金曲獎昨（21）日於台北流行音樂中心圓滿落幕，其中最佳新人獎由?te壞特拿下，而時常以帽子、墨鏡亮相的她，神祕作風不禁令外界好奇，其實?te壞特是一名實習醫師，發片期間仍會去醫院上班，所以才如此低調，決定以不露臉的方式出道。事實上，?te壞特2月就曾曝光她的真面目，透過臉書曬出素顏照，模樣十分清秀可愛。

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▲?te壞特奪下第32屆金曲獎「最佳新人」。（圖／NOWnews攝影中心提供）

× ▲?te壞特奪下第32屆金曲獎「最佳新人」。（圖／NOWnews攝影中心提供）

?te壞特當時被周刊目擊在街頭與外國男友約會，她笑說：「

記者朋友其實你們可以直接來問我啦，不用這麼辛苦跟著我到凌晨2、3點，透露自己跟男友感情穩定快2年

?te壞特摘下墨鏡，卸下亮麗的服裝後，看起來青澀可愛，還俏皮地做出搞怪手勢，展現親民的一面。

▲?te壞特曬出素顏照。（圖／?te壞特臉書）

× ▲?te壞特曬出素顏照。（圖／?te壞特臉書）

?te壞特拿下最佳新人獎後，在臉書上有感而發：「

20歲當我感到迷惘，感到困住了的時候，我選擇休學，停下來聽自己內心，那是別人不理解的決定。

」坦言經

過了5年，再回頭看那段停滯的時光，就是人生改變的開始，並勵志喊話

：「

我自己親身試過了，請你們不要害怕，勇敢看自己內心的需要，你們也可以。

」