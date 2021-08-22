154隻走私貓全數安樂死引批評 陳吉仲：萬不得已的措施
針對海巡署日前查獲一艘漁船違法走私154隻貓，農委會動植物防疫檢疫局昨（22）日依法執行人道處理，全數已安樂死，引發各界批評。對此，農委會主委陳吉仲在臉書發文表示，防檢局的獸醫師們，都是懷著百般痛苦的心情執行人道處理，但為保護國民、國內動物、環境生態及產業，這實在是萬不得已的措施，並建議修改「懲治走私條例」，加重走私動植物的刑責，也會檢討再研擬更周延的制度，兼顧嚴格的防疫作為與動物權利的作法，讓執行能更符合人道精神。
記者顏真真/台報導
2021-08-22 09:43:48
陳吉沖深夜在臉書發文指出，由於包括貓在內的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，而狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，且來路不明的動植物輸入，也有衝擊本地生態環境的高度風險，稍有不慎就可能造成國民健康、國內寵物、野生動物、經濟動物的重大損害，因此對於走私動植物，法律採取最高規格的檢疫措施。
對於這次事件有許多討論及批評，陳吉仲則說，「我是負責國內所有動植物防疫工作的指揮官，此事任何批評和譴責皆由我個人負責和承擔。」
對於圖謀一己私利，罔顧國人及動物安全，走私大量貓隻的涉案漁船人等，陳吉仲強調應依法受到最嚴厲的制裁，同時他也要給予最嚴厲的譴責。將從重吊銷涉案漁船的漁業執照、船長執業證書及船員手冊，將犯下如此可惡罪行的一干人等逐出漁業界。
陳吉仲也建議修改「懲治走私條例」，加重走私動植物的刑責，並將強制規定國內寵物販售均須出具來源證明，以及鼓勵領養代替購買，防堵有利可圖的走私行為，杜絕不法再度發生，也會檢討再研擬更周延的制度，兼顧嚴格的防疫作為與動物權利的作法，讓執行能更符合人道精神。