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走私品種貓遭安樂死　柯文哲：不能善待動物不算進步國家

▲針對走私品種貓遭安樂死一事，台北市長柯文哲表示，不能善待動物不算進步國家。（圖／北市府提供）
▲針對走私品種貓遭安樂死一事，台北市長柯文哲表示，不能善待動物不算進步國家。（圖／北市府提供）

記者丁上程／綜合報導

2021-08-22 10:04:46

海巡署日前查獲有漁船走私154隻品種貓隻，並且在昨（21）日下午全數安樂死，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲昨日晚間也在臉書PO文，表示「不能善待動物，不算是進步的國家。」並且呼籲當局應該思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命。

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柯文哲表示，21日是國際流浪動物日，但日前查緝到的154隻走私品種貓咪，卻在下午被安樂死「全數銷毀」。這個消息傳來，不管是不是愛好動物人士，都會覺得傷感。柯文哲說，走私動物是惡劣的行為，可能造成邊境防疫破口。

「我不是動物保護人士，但我珍惜每一個生命，我相信愛護貓咪的蔡英文總統，一定也對這些貓咪的逝去非常有感。」柯文哲強調，動物走私的行為必須要嚴查，但也要阻止這種悲劇再發生。不過話鋒一轉，柯文哲表示，若台灣自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命。這不是倡議或請求，而是「應該要」、而且「絕對要」這麼做。

而柯文哲的PO文一出，也引發網路上正反兩極的討論。更有網友PO文表示「北市對於動物的安樂死執行數字第一」批評柯文哲。對此台北市政府發言人陳智菡表示，北市府在109年率先訂定「收容犬貓人道處理評估及執行原則」，收容動物除非經過獸醫師檢查患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生或其他緊急狀況，才有可能執行安樂死。

陳智菡強調，真正執行動物安樂死之前，還必須經過評估小組討論評估，「今年臺北市動物之家並未執行過安樂死。」因此人道處決，前提是人道，「否則就只是處決。」

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