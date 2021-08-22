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金曲32／蛋堡10年前寫歌許願　1句「算是發了」預言奪獎

▲蛋堡曾寫歌許願，1句歌詞預言奪獎。（圖／NOWnews影像中心）
▲蛋堡曾寫歌許願，1句歌詞預言奪獎。（圖／NOWnews影像中心）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-22 10:07:34

第32屆金曲獎昨（21）日於台北流行音樂中心圓滿落幕，蛋堡（杜振熙）除了奪得歌王寶座之外，也拿下最佳華語專輯。事實上，蛋堡10年前就已經寫歌許願，他在歌曲《史詩》中唱一句「你應該38（歲）了，如果我能改變得了什麼，你應該算是發了」，而他恰好就在38歲這年，獲得金曲獎2項大獎肯定，創下演藝事業高峰。

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蛋堡2003年發行的《史詩》一曲，是他當時特地寫給10年後的自己，期許在未來世界裡，大家能發現以前的台灣，有饒舌曲風的音樂，其中歌詞提及「你應該38（歲）了，如果我能改變得了什麼，你應該算是發了」，直接應驗今年38歲的他，除了在金曲獎上大放異彩之外，也讓饒舌在金曲殿堂、歌壇上，更能被大家看見。

▲蛋堡8年前在歌曲《史詩》中的歌詞神預言金曲獎。（圖／顏社Youtube）
▲蛋堡8年前在歌曲《史詩》中的歌詞神預言金曲獎。（圖／顏社Youtube）
蛋堡得獎後，粉絲紛紛到《史詩》MV下方留言，直呼相當感動：「再來回味這首歌，真的是經典中的經典」、「這首歌完全神預言」、「神曲神預言一波，我一定會記得以後要給孩子聽」、「饒舌樂不只是蛋堡的家常，更是我們的日常音樂」、「38歳的蛋堡真的發了」、「10年前蛋堡凌晨4點寫出史詩，10年後蛋堡奪下金曲寫入史詩。」

▲蛋堡摘下「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蛋堡摘下「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」。（圖／NOWnews攝影中心）
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