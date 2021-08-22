美國撤離行動遇難關　IS恐攻擊喀布爾機場

極端組織塔利班（Taliban）進入阿富汗首都喀布爾，並宣布建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，進而引發恐慌逃難潮，大批阿富汗民眾湧入機場，盼望能夠逃離塔利班的統治，各國紛紛展開撤僑行動。不過撤離行動再度蒙上陰影，美國政府擔心，聚集了大批民眾的機場，會成為了另一激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State/IS）的攻擊目標，美國官員21日呼籲美國公民暫時不要前往機場。





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綜合《美聯社》、《CNN》等媒體報導，有美國官員透露，可靠消息指出伊斯蘭國旗下分支「ISIS-K」很有可能攻擊位於喀布爾的哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport），美方正在尋求其他方式，建立前往機場以及登機口的「替代道路」，以撤離美國公民、其他國家公民以及符合資格的阿富汗民眾。





官員指出，由於機場周邊聚集人潮不斷擴大，美國國防部認為這很有可能成為攻擊目標，恐怖份子很有可能使用汽車炸彈、自殺炸彈、迫擊砲等方式進行攻擊。





報導指出，美國駐阿富汗大使館21日時向當地公民發出警告，在未接獲進一步官方只是之前，暫時勿前往機場。儘管美國大使館發出警告，機場外圍仍有人潮，每個人手裡拿相關文件，看著被鐵絲隔開的機場，無法登機離開。





美國總統拜登誓言要在31日前，撤離剩餘美軍以及在戰爭中提供幫助的數萬名阿富汗人，讓美國需要撤離的人數大幅增加。美國國防部後勤專家泰勒（Hank Taylor）少將21日時告訴記者，自8月15日以來，美國已經通過喀布爾機場撤離了1.7萬人，其中有2500人是美國人。泰勒表示，光是在20日，就有約3800名民眾透過美軍軍機以及包機從阿富汗撤離。





《路透社》引述2名美國官員消息指出，拜登政府已經通知美國各家民航業者，很有可能會被強制要求協助撤離阿富汗任務。根據了解被徵召的民航機不會飛入阿富汗境內，但可以協助從中東或德國等基地，將從阿富汗撤離的民眾送往其他地方。不過官員表示，目前美國政府尚未做出最後決定。



