154隻走私貓遭安樂死　蘇貞昌：基於防疫不得已、很痛心

海巡署19日查獲不法走私未檢疫的154隻貓咪，其中包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等名貴貓種，價值約1000萬。動植物防疫檢疫局高雄分局20日下午證實，154隻貓已全數完成安樂死，引發各界正反討論。行政院長蘇貞昌今（22）日出席「高雄驛起飛」高雄願景館遷移啟動儀式前受訪表示，基於防疫需求不得已的處理方式，讓他非常痛心，要檢討看如何處理會符合人道，也能遵循防疫最高要求。

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154隻貓咪遭安樂死，引發正反討論。蘇貞昌今日在高雄受訪時表示，基於防疫需要，這種非常不得已的處理方式，叫他這樣愛狗的人士也非常痛心不捨，但全世界多數國家大多都是這樣處理，因為防疫太重要了。

蘇貞昌說，10幾年前台灣發生豬隻口蹄疫，就是有不肖人士，從中國進口有病毒的豬，到最後整個養豬產業破產，撲殺近400萬頭台灣豬；他也提到，如果有看電影《伊波拉病毒》就知道，可愛的背後可能有非常危險的病毒，甚至會傷害到人。

蘇貞昌說，最譴責的是為了自己的暴力，不顧動物生命走私，讓防疫產生最大破口，在這樣不得已的處理後，政府會檢討，看用怎麼樣的方法處理更符合人道，也要符合在防疫最高要求下，可以怎樣做到最好。

蘇貞昌今日抵高雄參加「高雄驛起飛」西移啟動典禮。19年前因鐵路地下化工程，高雄帝冠式建築老車站搬遷；高雄市政府今日早上舉行西移啟動典禮，預計一個多月後，高雄車站願景館將向西挪移57.86公尺回到原址，在9月底重返城市的中軸線上，化身為新車站永久出入口。高雄市長陳其邁、高雄市立委李昆澤、管碧玲、趙天麟、許智傑、邱志偉與賴瑞隆也與蘇揆一同現身。