女主播遭狂粉「假冒家人」糾纏　吳姍儒自爆遇神祕奧客

身為名人時常會碰到許多怪事，節目《小明星大跟班》這次邀請小鐘、呂文婉、張若妤等不同領域的名人代表，討論「明星光鮮亮麗的背後，世間苦人多苦名人更多」。其中美女主播張若妤透露有一名超瘋狂的粉絲，竟然假冒成她爸爸要求回覆訊息、接電話，主持人吳姍儒則是爆料自己遇到神祕奧客。

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張若妤表示自己遇到最誇張的狂粉行徑，就是對方假裝自己是她爸爸，打電話給她，並帶著質問的語氣：「我都有留言給妳，妳怎麼都沒有回覆我？妳再不回覆我的話，我就要…」同事得知後，便要張若妤偷偷從地下室離開，避免遇到來公司等她的狂粉。

▲張若妤分享遇到最誇張的狂粉行徑。（圖／中天提供）

一旁的吳姍儒聽完後，透露自己也曾遇到類似的經歷：「有一次我錄影到一半，阿咪老師衝到後台，跟我說妳不要離開妳的位置，妳就留在休息室，因為他遇到一個男粉絲，對方跟警衛說是我老公，要來接我下班。」阿咪老師還機警地捕捉該粉絲的模樣，提醒吳姍儒多加留意，吳姍儒看完照片後還逗趣表示：「可惜不是我的菜！」

吳宗憲在節目上爆料女兒吳姍儒經營的咖啡廳，時常會遇到瘋狂想要領到優惠的奧客，吳姍儒表示：「我們咖啡廳店長打來說現場有點狀況，因為有位客人一直堅持說要店家請客，還說我們不能跟他收錢，堅持說他是憲哥的爸爸！」當下吳姍儒認為做生意還是息事寧人比較好，客人的要求也盡可能通融，不過當吳姍儒確認了監視器畫面後，這才發現誤會大了，因為出現在螢幕上的人還真的是她阿公，讓吳宗憲哭笑不得：「他永遠都帶一大團來，大約4、50人，然後就是我要請客這樣。」