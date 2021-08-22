塔利班重掌政權　傳阿富汗落跑總統親弟宣誓效忠

在極端組織塔利班（Taliban）攻陷阿富汗並佔領首都喀布爾（Kabul）後，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）倉促逃亡，引發外界批評，並遭到美國冷眼對待。現在有消息傳出，甘尼的弟弟哈什馬特（Hashmat Ghani Ahmadzai）直接對塔利班效忠，甚至在網路上還流傳了一段哈什馬特與塔利班成員握手言歡的影片。





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根據《俄羅斯衛星通訊社》、《今日印度》等外媒引述阿富汗當地媒體報導，阿富汗總統甘尼的弟弟哈什馬特表態支持塔利班。報導指出，現年61歲的哈什馬特在塔利班領導人哈卡尼（Khalil Haqqani）與宗教學者馬哈茂德（Mufti Mahmood Zakir）面前宣布效忠。其中哈卡尼還是美國聯邦調查局（FBI）通緝犯，懸賞金額高達500萬美金，是FBI通緝的頭號恐怖份子之一。





除了媒體大肆報導之外，網路上也瘋傳哈什馬特與塔利班人員握手的影片，而在塔利班成立的「阿富汗伊斯蘭酋長國」推特上，也公布了相關畫面，引發外界輿論，更有外媒指出，這想必讓甘尼更加難堪。





哈什馬特在先前發布了一份聲明表示，他的哥哥甘尼已經逃離阿富汗，並且前往中東國家，並且批評阿富汗在甘尼以及前任總統卡賽（Hamid Karzai）的治理之下，貪腐的情形相當普遍，在塔利班來到之後，沒有造成死傷，哈什馬特在聲明中還表示「希望塔利班能為阿富汗人民帶來和平」。





在塔利班進入喀布爾，重掌阿富汗政權後，甘尼隨即出逃，第一時間還傳出，他帶著大量現金捲款潛逃，但他後續也出面澄清，表示自己是為了「停止流血和混亂」才會離開，並誓言不久的將來就會返回阿富汗，但仍引發外界批評，更遭到美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）冷眼，認為甘尼已不再是阿富汗具有影響力的政治人物。



