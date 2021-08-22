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走私貓安樂死　蘇貞昌痛心：走私釀防疫破口莫忘口蹄疫

▲走私貓安樂死引發爭議，蘇貞昌今天在出席高雄願景館遷移啟動儀式時強調防疫太重要了，提醒大家莫忘口蹄疫釀養豬業破產。(圖／高市府提供)
▲走私貓安樂死引發爭議，蘇貞昌今天在出席高雄願景館遷移啟動儀式時強調防疫太重要了，提醒大家莫忘口蹄疫釀養豬業破產。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-22 12:01:49｜2021-08-22 12:04:05

行政院長蘇貞昌今(22)日表示，這是非常不得已的處理，「我這樣的愛狗人士也痛心不捨」他也以電影《伊波拉病毒》為例，可愛的動物背後有時帶有很危險的病毒，恐傷害到人。他並譴責非法者為自己的暴利不顧動物的生命、走私釀防疫破口。他也請大家不要忘記10幾年前台灣口蹄疫撲殺了國內近400萬頭的豬。

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蘇貞昌今天在出席高雄願景館遷移啟動儀式，在媒體聯訪時針對走私貓安樂死做法做出上述回應，蘇貞昌強調，「我這樣愛狗人士也非常痛心不捨」，這是基於防疫需要所做的不得已處理，全世界絕大多數國家都採此作法。蘇貞昌也認為此事件之後續將檢討法律，以兼顧防疫與人道。

蘇貞昌表示，「防疫實在是太重要了！」他指出，10幾年前台灣發生豬隻口蹄疫，就是因為有不肖份子從中國進口有病毒的宰豬，使台灣養豬產業破產、撲殺了國內近400萬頭的豬；如果大家有看電影《伊波拉病毒》，會知道可愛的動物背後有時帶有很危險的病毒，恐傷害到人。他並譴責非法者為自己的暴利不顧動物的生命、走私釀防疫破口。

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