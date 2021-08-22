賈永婕跨國做愛心！曝PAPR捐贈進度 40箱防護衣飛往大馬
藝人賈永婕前陣子因在疫情期間，號召各界捐贈HFNC、PAPR等醫療器材，而被封為抗疫女神。而賈永婕愛心也做到國外，雖然日前欲捐贈醫療用品到馬來西亞時卡關，但好在我國駐德代表決定出手幫忙交涉，她今（22）日就在臉書上透露最新進度。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-22 12:36:46
賈永婕表示經過來回溝通，終於取得Drager德國總公司同意，將由他們直接出貨54台PAPR到馬來西亞總代理商，再配送至當地醫院，「特別感謝台灣Drager分公司的溝通努力，還有馬來西亞總代理第一時間，也沒有在乎代理權的問題，非常願意幫忙我們，幫忙清關以及願意負責後續保固維修的部分」，她感謝大家無私的付出，並透露德國方面也非常樂意幫忙，並沒有為難，只是在法規上有些堅持。
賈永婕透露上周有40箱防護衣飛到馬來西亞，除了感謝企業贊助提供之外，也提及物流公司將一路護送防護衣，使命必達，喊話一切事情都朝著好的方向前進，實在振奮人心。不僅台灣人感謝賈永婕，來自馬來西亞的網友也上前留言，謝謝她願意替他國盡一份心力：「用善與愛出發，果真每個人都來幫忙了，永婕真的影響力十足」、「愛心無國界，女神妳好棒」、「感謝美少女激發各界的愛心」，「謝謝台灣，馬國疫情非常嚴重，資訊不對等的老百姓很無辜也很無奈」、「感謝台灣各企業的善舉，天佑馬來西亞，天佑台灣」。
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