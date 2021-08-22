高雄驛起飛！等了19年高雄「願景館」今起程回娘家

高雄車站帝冠建築「願景館」，今（22）日舉行遷返中軸線工程，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與高雄市民一同見證高雄「願景館」遷移啟動典禮，市長陳其邁表示，高雄車站今年9月底，即將「校正回歸」，重新定錨，定位在中山、博愛路的高雄市中軸線上！這也代表高雄重新與國際接軌。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-22 13:09:40
「啟動新未來，高雄驛起飛」的啟動儀式典禮由南島舞集的「吉時 • 擊鼓」揭開序幕，啟動儀式則由陳其邁、蘇貞昌、交通部長王國材，以及美國在臺協會高雄分處處長禹道瑞、日本臺灣交流協會高雄事務所所長加藤英次、鐵道局局長伍勝園、高雄各級民意代等人一起拉動紅色布幔。 陳其邁除感謝80年來一起努力發展高雄的市民朋友，以及中央的支持高雄市鐵路地下化工程才能獲得新台幣998億元的挹注。今天高雄驛能夠校正回歸重新定錨，未來將會串連高雄雙港、以及亞洲新灣區、路科、橋科等三個經濟動力引擎，帶動高雄經濟快速發展。陳其邁也強調，高雄驛回歸代表新世代即將開始，在中央支持和市民努力下，高雄市已經準備好了。 蘇貞昌也指出，只比他大六歲的高雄驛充滿南部人的記憶，自己年經時每到西子灣、還有人生的第一場政治演講題目都緊扣著高雄驛；15年前更是以同樣的身分核定高雄鐵路下化經費，並且在同樣的地點主持高雄鐵路地下化動工典禮。能參與「啟動新未來，高雄驛起飛」是一種榮耀，因為參加的不僅是一場儀式更是參與城市歷史的共同編撰。
隨著鐵路地下化完工及中博高架橋拆除，19年後在鐵道局和高市府規劃「願景館」回娘家，透過建物補強、頂升及挪移三個步驟，將總重約2500公噸的「願景館」先往北挪移4.8公尺。今天舉行遷移啟動典禮後，「願景館」將再往西挪移57.86公尺，逐步遷回高雄車站，定位在中山、博愛路的中軸線，讓這座見證高雄歷史的車站地標，繼續承載著城市記憶。原先高雄車站前廣場有舊地名「大港埔」意義的紅鯉魚，也將一起遷回家。