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為解決這些問題，國民健康署運用以人為本的照護思維，將營養專業知識轉化為創新服務設計，導入城市、偏鄉、原鄉等不同場域，提升營養健康。
以首家營養服務進駐的示範門市為例，從一進門顯而易見的營養專區，讓民眾透過簡易的營養問卷，了解自己飲食上的不均衡，並給予貼心營養攝取提醒，接著就可以依賣場所設計的動線及融入貨架的營養標示，找到建議補充食材。
優化偏鄉外送平台 隨時掌握長者飲食狀況
考量偏鄉人力資源不足，無人照顧長者餐食問題。國民健康署將簡易營養問卷提供給新北平溪十分托老中心，方便了解長者營養缺口，並結合時下流行的外送平台，優化其線上服務、營養評估及需求標籤等系統功能，讓這些偏鄉外送餐員也同時兼具關懷長者的角色，回報長者飲食狀況，讓共餐據點服務人員或未同住家人能追蹤掌握。
行動菜車改造 營養採購指南開進部落
然而，食材物資缺乏是原鄉部落常見的問題，國民健康署於阿里山山美文健站直接以族語和長輩一起盤點在地物產，並透過改造原鄉供應食材之重要管道「行動菜車」，導入色彩豐富又具辨識度之營養標示、連結在地食材，並教導菜車服務商有關營養的基本知識，除方便食材取得，亦期透過日常採購行為，讓原鄉居民體認營養與食材之關聯。
資料來源：健康醫療網 偏鄉、原鄉部落長者營養不足 國健署結合業界設計創新服務
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