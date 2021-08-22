一肩扛！154隻走私貓安樂死　陳吉仲：專業評估需這樣做

154隻貓咪走私遭安樂死，引起各界正反討論，農委會主委陳吉仲今（22）日下午親上火線，率相關單位針對「為防範境外疫病入侵，針對走私沒入動物之處理事宜議題」召開記者會說明。陳吉仲表示，此次走私貓咪來自中國，所有第一線同仁都處在「感性與理性」的拔河中，最後還是依專業判斷將貓咪安樂死，否則若讓狂犬病進入台灣非同小可。

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陳吉仲表示，第一線獸醫同仁、獸醫師的訓練，是為了保護更多動物跟國內生態環境，農委會當然可以了解，昨天網路上或透過電話反映到總統、行政院長、或農委會的訊息，最後依法執行了這樣的事情，他知道這讓許多愛護動物的人、寵物飼養者、要爭取動物福利的人都非常難受。

陳吉仲說，「所有執行過程結束，希望質疑的聲音，不要對基層的同仁造成困擾，因為所有執行過程是我決定的」，他都有收到意見反映，但還是要站在整個國家動物、植物防疫指揮官的角色下這樣做。

陳吉仲表示，目前台灣有150萬隻寵物犬、流浪犬15萬隻，寵物貓有70萬隻，這次走私的貓來自中國，中國是狂犬病疫病的國家，如果沒有第一時間阻絕這個風險，台灣面對這樣的環境，寵物安全可能會受到更大衝擊。

針對寵物的安全環境，政府不只針對邊境管理，不管執行非洲豬瘟防疫、口蹄疫防疫等，背後有這樣經濟動物保護，或是寵物，生態環境如果沒有這樣的執行，會有更大影響，政府一定會這樣做，不希望指責、譴責讓第一線同仁遭受影響，「我已經對外講得很清楚，如果這件事情有造成任何大家不滿、批評與抗議，都是由我自己負責」。

陳吉仲也說，希望未來不要再有類似情事發生，農委會將針對2個重點執行。第一，《懲治走私條例》中，走私動物是判7年以下有期徒刑，這樣高單價的動物、寵物，會造成很多不肖商人還是會執行，這部分已有跟行政院反映 ，希望把罰則大幅提高。

另外，為杜絕走私情事發生，陳吉仲表示，政府要針對沒有來源的寵物，制定出更高罰則，動保法最高處罰300萬，會直接在執行部會來訂定，如果沒有執照販售所有寵物，直接提高罰則，最高到300萬，這周就會公告，所有買賣在國內都要有來源。

陳吉仲表示，外界認為應該可以完整走完檢疫程序，讓貓留下來，就每一個同仁個人來講當然很樂意，但所有同仁都面臨感性理性拔河，到底要留下貓還是經專業走。經專業評估，貓即使檢疫，他的疫病可能會有長期潛伏期，可能會對寵物、經濟動物造成更大影響，狂犬病若在台發生，不管犬或貓咬到人，致死率100%，所以只好用理性專業來執行這件事。

防檢局長杜文珍則表示，台灣不是狂犬病高風險國家，台灣是非常先進的國家，所以這樣走私行為可能傳進狂犬病風險，不只對貓咪傷害，也對第一線處理動物的人有很大風險。

杜文珍說，動物傳染病條例對進口犬貓有一定的規定，包含要打晶片、疫苗、更要檢疫等等，且還要評估動物狀況是否適合旅行，這都是一樣的，這樣非法走私行為是對動物非常不好，這個程序不難，過去都有很多例子，千萬不能買來路不明或走私的動物。

杜文珍說，走私的人根本不是愛動物，想要養動物的人應跟正常合法的人買，不要讓這樣非法貿易持續下去，今天把這個案子移送檢調處理，是因為更希望透過此案，讓大家更關注這樣的行為應該要被遏止。