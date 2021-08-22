疫情趨緩　澎管處24日起開放水域遊憩活動

（中央社澎湖縣22日電）國內疫情維持2級警戒，澎湖國家風景區管理處今天表示，澎湖轄內水域遊憩活動，24日起，開放游泳、浮潛、潛水與風浪板等活動。





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澎管處表示，中央宣佈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，2級警戒延長至9月6日，室內活動人數放寬80人，室外300人，因此決定澎湖水域活動，也在配合防疫措施下，開放游泳、浮潛、潛水與風浪板等活動。





澎管處表示，澎湖水域遊憩活動，採取實聯制、量測體溫、自主健康聲明、在非群聚情形、保持社交安全距離及活動前後配戴口罩下，可從事游泳、浮潛及潛水活動；至於操作騎乘器具之水域遊憩活動，如乘騎風浪板、滑水板、衝浪、拖曳傘、水上摩托車、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎、水上腳踏車、手划船、風箏衝浪、立式划槳等各類器具之活動，則需全程配戴口罩情況下，開放使用。





業者帶客從事浮潛、水肺潛水及自由潛水，應配戴防水口罩或面罩，每人每次指導人數降載50%。





澎管處轄管室外淋浴設施，也採實聯制、淋浴前後戴口罩、專人定時清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。





澎管處指出，民眾從事水域活動，若有違反相關規定，且經現場人員勸導不聽，將依傳染病防治法處理。遊客若身體出現不適，請撥打1922，配戴口罩儘速就醫。（編輯：黃世雅）1100822



