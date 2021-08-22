美軍撤離阿富汗毀信譽？外媒：加強對中國關注

隨著美國宣布自阿富汗撤軍後，塔利班連日攻城掠地，以閃電般速度奪下阿富汗首都喀布爾，並且城市成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。美國總統拜登的撤軍決定引起外界輿論，在國際上的軍事承諾可靠性也受到質疑，不過美國媒體《華爾街日報》報導指出，在同一時間，美國也與盟友在印太地區舉行了冷戰以來規模最大的軍事演習，此舉雖被視為美國當局安撫盟友的舉動，卻也突顯出美國重心已經轉移，將會花費更多精力與中國對抗。





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根據《華爾街日報》報導，在塔利班攻陷阿富汗的同時，美國動員2.5萬名海軍陸戰隊員以及海軍人員舉行了「2021年大規模演習」（LSE 2021），模擬印太島嶼遭到佔領和控制的情況。





美軍印度太平洋司令2日宣布，陸海空戰隊以及陸戰隊正聯合日本、英國和澳洲等美國盟友，自2日至27日在印太地區一起舉行了「2021年全球大規模演習」（LSGE21），動員包括6個海軍與海陸司令部，5支美國艦隊與3個海陸遠征部隊，多達36艘包含航艦在內的軍艦，參與演習的部隊橫跨17個時區，進行野戰訓練、後勤補給、兩棲登陸、空地作戰、海空作戰和特種部隊項目作戰等項目操演。這是自1981年冷戰期間的「Ocean Venture NATO」演習以來，美軍首次進行海軍與兩棲部隊大規模演習，報導分析，這次的演習顯示出自20年前對抗阿富汗以來，美國軍方已經轉移了重心。





在宣布阿富汗撤軍之後，外界因喀布爾淪陷向美國軍事承諾的可靠性提出了質疑，也讓美國的盟友陷入驚慌，尤其是位於亞洲的盟友們，這些國家依靠著美國面對日益強大的中國以及北韓。而這次演習除了是讓美國盟友感到放心，也突顯出對抗中國的野心。





▲美國宣布撤軍後，喀布爾隨即淪陷，也讓美國國際信譽受質疑。圖為上百民眾在機場外聚集，盼有機會隨美軍撤離。（圖／美聯社／達志影像）

美國歷屆政府都承諾在亞太地區投入更多外交和軍事資源，以應對中國的崛起，部署不會發生重大的變化，例如美國前總統川普強調的四方安全對話下，與日本、印度和澳洲進行更密切的合作，拜登政府也延續了這項作法。《華爾街日報》報導分析，美國從阿富汗撤軍可能是為了提供更多力量來加強四方安全對話的軍事協調。





有分析人士指出，美國從阿富汗撤軍，對於盟友的立即影響可能有限，但在短期內，華府對於其盟友的承諾可能會面臨挑戰，從長遠來看，也將會帶來更深層次的不確定信。





日本明海大學國際研究教授小谷哲男指出，「日本對美國的可靠性和可信度看法產生長其身遠的影響」，他表示雖然美國試圖將重點放在東亞，「但從美國的觀點來看，我們不確定美國將繼續支持其盟友多久。」





智庫國際戰略研究所（IISS）歐洲事務高級顧問海斯堡（François Heisbourg）表示，拜登也將面臨俄羅斯或中國的考驗，就看他是否有勇氣做出回應，因為現在美國的信譽並不是「相當然爾」的事情。



