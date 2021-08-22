黃少祺火了！怒揭妻兒遭防疫旅館怠慢　反被員工留言嗆聲

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不僅如此，就連垃圾袋，瓶裝水，換被單，牙膏，牙刷補充品，交代櫃台了，這些物資卻要等上半天，甚至還沒消沒息，讓黃少祺無奈又生氣，他表示可以體諒防疫期間大家都辛苦，可是房客同樣也不願意被關起來，如果自己能去買東西、拿外送，「那麼旅館櫃台服務人員是不是要貼心加強服務房客們的需求？更何況我們是花了10萬多元台幣，住進你們這間所謂的四星級飯店。」
黃少祺在文末表示，「最後最卑微的請求，當客人打電話詢問你們櫃台人員，終於終於接通電話了，請你們不要用不耐煩的口氣對待房客，因為這是非常不禮貌的，而且房客的態度並沒有不好，只是跟你們說我們的外送食物到了，能麻煩你們拿上來嗎？然後只聽見櫃台人員不耐煩，甚至說『我現在很忙』、『我走不開』之類等等的推卸責任的詞語，試問如果你是房客你會開心嗎？」
貼文發布後，隨即有一名自稱是該防疫旅館櫃台員工的人留言回應，她聲稱被黃少祺的老婆咆哮，接著解釋，因為是防疫酒店，為減少與旅客的接觸，因此有規定送物品的時間，「不是只有您太太一個人跋山涉水的回到台灣，也不是只有您太太一位帶著孩子，每一間每一位客人都相當辛苦，平常時間如果人力足夠，我們也是拚了命的在規定外的時間，幫客人送物品。」該名自稱櫃台員工的人，也不甘示弱回酸黃少祺：「謝謝您這麼隨意的公審我的工作場合，我沒有做好，讓您老婆不舒服，是我個人的問題，我跟您和您的老婆道歉。」
雙方戰火瞬間點燃，但沒隔多久，該名自稱櫃台員工的人卻把留言刪除了，讓黃少祺留言質問對方：「如果你理直氣壯，為什麼要刪除你本來的留言？」並強調服務態度不好是事實，卻被指控發文是在情緒勒索，「貴飯店真的讓人領教了，雖然我是公眾人物，但也不能夠平白忍受沒有必要的委屈。」
針對黃少祺的控訴，防疫旅館稍早在黃少祺貼文底下回應：「本次事件造成您及大眾的觀感不佳，深感抱歉。我們將立即著手改善現場的人力服務問題。希望您能再次給予支持與鼓勵！對於同仁情緒性的發言，飯店也將進行內部檢討及懲處。」也向黃少祺承諾，會承擔一切責任並感善，而此一留言也間接承認了留言嗆聲黃少祺、自稱櫃台人員的網友，確實是旅館員工。
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