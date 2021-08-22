柯文哲臉書稱應善待動物　議員反問：為何擋動物之家預算

針對154隻走私的品種貓昨（21）日下午遭到安樂死一事，台北市長柯文哲昨日晚間也在臉書上PO文，直言「不能善待動物，不算是進步的國家。」不過該說法卻引發台北市議員輪番批評。民進黨議員陳怡君、無黨籍議員黃郁芬、林亮君等人都質疑，若市長真的「言行一致」善待動物，為何對於北市動物之家的追加預算，不只嫌棄「太貴」更還要官員負責？





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黃郁芬今日凌晨在臉書上PO文，表示在臉書上稱「應該要、絕對要」善待動物的柯文哲市長，日前得知改建動物之家的預算後，竟然嫌「太貴」而打算削減700坪的空間以節省預算，讓很多議員都無法接受。黃郁芬強調，柯文哲應該要言行一致，不要一邊發文說重視動物生命，卻又一邊嫌改建動物之家太貴。





林亮君則表示，在2019年底，台北市議會就曾經因為北市動物之家的收容量嚴重不足，因而通過改建工程預算，讓動物之家能夠原地擴建。不過這兩年間因為營造物料與成本持續飆漲，原本通過的預算數已明顯不足。不僅中繼工程二度流標延宕，整體工程預估經費也持續增加。最新預估，台北市動物之家改建計畫需再增加2億經費，卻因柯堅持不追加預算，至今議會仍未收到追加預算的消息。





林亮君質疑，總是把「面對問題、解決問題」掛在嘴邊的柯市長，面對營造業成本飆漲的狀況，卻把「預算零追加」當作不可侵犯的教條，還要找「戰犯」解決提出問題的人。這種做法，真的離市長自我標榜的「務實」相去甚遠。





陳怡君則指出，過去柯文哲也曾經有許多對動物不友善的言行，例如看到環南市場的貓不抓老鼠，就很想把那隻貓踹下去；她過去提及台北市成立犬貓捐血平台時，柯文哲卻失言說「沒有議員關心就假裝沒看到。」對於基層里長陳情鴿子群聚造成環境髒亂，柯文哲脫口說要抓鴿子來吃，不然就辦「打鴿子大賽」。





陳怡君也以動物之家對照環南市場的改建案，質疑環南市場改建經費已花60億，擴建需再增列預算2、3億時，柯文哲爽快答應表示不是問題；但動物之家需追加2億元預算，柯文哲震怒、要求官員負責，此舉根本就是雙重標準。陳怡君強調，以上言行真的讓市民看不出柯文哲會關心動物，且從這些言行當中透露出，柯文哲的內心就是如此漠視動物。



