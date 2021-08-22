蔡凡熙噴6位數當課金戰士　為電玩開展「夢想成真」

24歲蔡凡熙日前為「橘子嘉年華暑期版」開展記者會站台，身為電玩界骨灰級玩家，蔡凡熙「資深宅男」的經歷從小學一年級開始累積，為了買《新楓之谷》裝備，至少課金10萬元以上。出道4年第一次參加電玩活動，讓他開心直呼：「我終於夢想成真啦，而且這次還是以虛實整合攝影棚的方式進行，超帥超酷的！」
記者羅凌筠/台北報導
2021-08-22 15:56:29｜2021-08-22 15:56:52
蔡凡熙日前現身G Studio 3D虛擬攝影棚直播，與「啦啦隊女神」巫苡萱PK《跑跑卡丁車》點擊速度，蔡凡熙大展「金手指」神功，創下10秒265下的紀錄。疫情期間，蔡凡熙在家也瘋電玩，他坦言玩電動時很專注，若是遇到女友來撒嬌的情況，還會暫時推開女友說：「等一下。」
蔡凡熙在IG分享美夢成真的感覺，寫下：「身為一個電玩愛好者，這次能夠參加橘子嘉年華開展記者會，真的是很榮幸。應該算是出道之後，第一次參加有關於遊戲的活動，我終於夢想成真啦哈哈哈哈，而且這次還是以虛實整合攝影棚的方式進行，超帥超酷的。」聊到「橘子嘉年華暑期版」5天節目，蔡凡熙最期待遊戲直播與競賽部分，尤其是《新楓之谷》，畢竟自己是課金玩家，最新進展一定都要跟到。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。