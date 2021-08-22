讓六龜居民有一條安全回家的路　蘇揆：中央部會全力協助

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工務局表示98年莫拉克風災致高133線(寶來-新發)交通中斷，原於101年將重建完成，卻因泰利颱風導致里程3K+840~4K+250處坡面大規模坍滑，造成已完成的路基嚴重流失，民眾須改道台20通行。市府曾於108年施作河床便道，但施工期間再度遇大雨遭沖毀，經專家學者評估後，市府決定短期先採原址便道修復，並向中央爭取中長期道路重建工程經費，合計7億3,300萬元，在中央各部會支持下，今年5月獲行政院同意納入內政部生活圈道路交通系統建設計畫。
工務局也指出，高133線原址便道工程已於110年1月開工，工程內容包含加勁擋土牆、洩槽、坡趾保護及在原路廊設置臨時路堤便道，雙向各一混合車道總經費4,270萬元，路寬8公尺，長420公尺，預定今年10月開放通行。中長期道路重建工程目前規劃設計中，寬8.5公尺，長420公尺，包含上邊坡保護設施、(截)排水溝、擋水牆及新建1座長250公尺3跨預力箱型梁橋。
蘇揆在視察後也當場責成內政部營建署配合高市府工程進度，分年編列預算辦理原址便道及中長期道路重建工程，期許中央和地方共同攜手讓六龜居民能早日有一條安全回家的路，未來完成後希望能帶動當地溫泉區產業復甦及發展。
同時，蘇揆也前往高雄桃源區明霸克露橋被洪水沖毀，以致當地有3個里聯外路斷，蘇揆在視察聽簡報時得知施工過程遭至少8次土石流逆襲，還好工程人員有機警撤離才沒釀悲劇，他要求務必以工程安全為重。蘇揆也認為「及時通知撤離者應該被記大功」，他提醒施工人員要留意施工安全，一切以安全為要。
高雄桃源斷橋多日，公路總局開放南橫東部路段，供受困居民下山採買並加緊將農產運送下山。公路總局宣布，在斷橋便道路未搶通以前，將持續有條件開放東部路段，另若天氣允許，便道預計在8月底開通。