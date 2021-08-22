EUA未過！聯亞董座批政府標準太片面、盼全面免疫力評估

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對於聯亞新冠疫苗UB-612未能通過EUA，王長怡發表聲明，除深感遺憾，也表示二期試驗期中結果顯示相當成功，她更以誠懇負責任態度說3項重要數據，解盲最主要觀察的安全性指標、除了與疫苗接種部位相關的肌肉疼痛、紅腫及皮膚過敏等輕度不良反應外、其他全身性不良反應均與對照组相近。
她說，UB612次單位疫苗是注重自病毒欲感染細胞那一瞬間開始至其後將被重要的免疫細胞辨識而發揮抵禦功能的每一環節，全依層層免疫原理來確保參與者的健康，所以是以病毒免疫為基石的嶄新疫苗。雖開發產品穩定生產的功夫及時程比mRNA及腺病毒載體（adenovector）疫苗更多，但回報的安全性也相對為高。
此外，在抗體反應上有超過95%18-65歲的成年組受試者和將近90%的>65歲老年組受試者對新冠病毒武漢株（Wuhan SARS-CoV-2 virus strain）的中和抗體和對病毒想進入細胞而與細胞受體結合處（RBD）的首要敲門磚，第一棘蛋白（Spike 1, S1）的抗體，即Anti-S1-RBD抗體的血清反轉率可達到4倍上升；中和抗體濃度的幾何平均效價也高於感染後恢復期血清的中和抗體濃度，和第一期臨床試驗的結果相當一致，且具高度重覆性與可靠性。
更重要的是，聯亞生技的UB-612疫苗也激發疫苗保護力中另一極為重要的「T細胞免疫力」，她強調，這些數據均顯示此UB-612具備成為安全有效對抗新冠肺炎疫苗的優質特色。
不過，王長怡表示，遺憾政府只採取免疫橋接方法，以抗體力價成為最重要且唯一標準，否決聯亞生技審查，她認為這樣是片面的、無法全面的衡量疫苗保護力。她認為政府在審查標準上似乎有些匆忙，應納入T細胞免疫力反應與其他數據，來賦予疫苗衡量標準。
王長怡進一步指出，政府採用「僅取單一時間點」的免疫橋接方法，「以AZ疫苗產生的對抗新冠病毒原型株之中和抗體力價」作為最重要且唯一比對標準，否決了聯亞UB-612的緊急授權申請。這樣的審查標準只是局部性免疫，無法全面評估疫苗激發出來的免疫力及其面對未來防疫的實效，尤其T細胞免疫力在近10年愈來愈受國際免疫學者重視，因其不但有毒殺細胞內病毒的功效，也協助更重要的免疫持久性(immunity persistence)，讓接種者不要耽心接種3-6個月後免疫力驟降而難以抵禦更頑強的病毒。
至於免疫橋接，聯亞認為中和抗體力價不應只觀察單一時間點，而更應該注重抗體力價的維持性及對抗目前流行病毒變異株的效力；同時也要納入T細胞免疫反應分析，才能較完整的評估疫苗的綜合效力，也給國人更專業的病毒免疫全貌科學數據。
她說UB-612疫苗為強化T細胞免疫多位點胜肽（multi-epitope peptide-based vaccine）及S1-RBD蛋白的B細胞免疫特別設計多重免疫擋火牆組合而成的次單位疫苗。在美國執行的猴子攻毒試驗證實可降低病毒量至無法偵測的極限值以下。經第一、二期臨床證實可有效誘導「T細胞毒殺病毒的免疫力」以及產生「阻擋病毒和細胞表面的ACE2受體結合的RBD蛋白部位」的中和性抗體，因此能高效阻斷病毒感染寄主細胞。
王長怡強調UB-612疫苗的3大優勢，一、產生的中和性抗體不但持久（半衰期195 天）；二、可以中和大多數病毒變異株，尤其對印度Delta變異株仍保有與原始武漢株（WT）相近之中和抗體效價。較目前上市的疫苗（包括AZ疫苗）所產生的中和性抗體，對印度Delta病毒卻均大幅下降更是接種者的福音；三、UB-612疫苗能精準的產生有效T細胞免疫力。
她說，目前關於T細胞免疫力的重要性，國際探討免疫橋接的論文，都把「疫苗接種後」的血清抗體濃度和細胞免疫反應，去和「康復者」血清及血樣相比。例如:AZ產生的抗體雖然只達到康復者血清的兩成，就認為有保護力；將T細胞納入考量後，AZ抗體只需達到康復者血清的3%就認為有保護力。即中和抗體濃度並不是保護力必要或唯一的因素。
王長怡也談到，政府於6月10日公布的EUA審查是以單一側重中和性抗體的免疫橋接為標準，聯亞也體諒政府事先無法藉由良好橋接試驗規畫，取得打AZ疫苗者的血清及血液細胞樣本，因此無法納入T細胞免疫力及其他的評量，只能以部桃醫院接受過AZ疫苗的醫護有限血清樣本以單一時間點，評估對抗新冠病毒原型株之中和抗體力價結果作為免疫橋接標準，但這對UB-612這款以短肽及小片段蛋白，目的用來避掉大部分疫苗的副作用，卻又能產生T細胞與B細胞均衡且專一的免疫性，UB-612疫苗的設計是全球獨一的，可惜未事先經過充分討論或溝通，且匆忙制定的標準下，UB-612疫苗無法通過EUA審查，可能讓一支可以對抗現在正在國際間流行的變異病毒且優秀的疫苗錯失保護國人及人類健康的良機。
她也誠摯呼籲受試者對聯亞有信心，協助完成聯亞疫苗二期臨床試驗6個月的訪視，向法規單位證明UB-612產生的抗體有強而有力的續航力，聯亞也會提供受試者最完整的抗體群組輪廓來回報受試者。
王長怡最後強調，聯亞還有最後一哩路，目前持續與財團法人醫藥品查驗中心（CDE）、食藥署及有關專家進行溝通，討論「全面免疫力評估」及納入目前流行之Delta等變異株病毒進行中和抗體效力的比較性試驗，以完整呈現聯亞生技UB-612疫苗設計的優異性，人體免疫系統除了產生B細胞抗體反應之外，也產生能對抗病毒變異株的 T細胞免疫反應。尤其所産生的抗體具中和Delta等變異株病毒的有效性。
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