江啟臣金門談823　王定宇：國民黨應解釋怎從反共變舔共

國民黨主席江啟臣今（22）日赴金門，替823戰役陣亡之將士上香，並表示如果沒有當年823戰役守住前線，就沒有今天的台灣，也就沒有今天的中華民國。對此，民進黨立委王定宇透過臉書表示，搶著紀念823的國民黨主席候選人們，怎麼不解釋一下中國國民黨的權貴們，怎麼從反共變成媚共、舔共，有的甚至成為中共的馬前卒？

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江啟臣今天上午與金門縣長楊鎮浯一同前往太武山忠烈祠向國軍陣亡將士上香致敬。江說，如果沒有63年前金門戰役守住前線，就沒有今天的台灣和中華民國，「823」不只應緬懷，也應紀念，記住當年這個戰役給歷史帶來的意義，也能啟發未來在兩岸和平，乃至於區域安全之重要省思。

王定宇對此表示，基本上這句話算是正確，但國民黨的話沒有講完整。王說，從台海戰役、93砲戰、823戰役至今，中共對台灣的威脅和圖謀，不僅沒有改變過，反而更加劇，那搶著紀念823的國民黨主席候選人們，怎麼不解釋一下中國國民黨的權貴們，怎麼從反共變成媚共、舔共，有的甚至成為中共的馬前卒？

王定宇說，這樣的國民黨怎麼對得起犧牲的軍民？國民黨現在是在紀念什麼意義呢？以前台海戰役的歷史，國民黨執政的教科書都只有國民黨的角度，現在要不要補上台灣充員兵被徵召的人數、角色和在戰場上的人數佔比？

另外，江啟臣在國民黨主席選舉中的對手朱立倫明日也將赴金門，綠營人士對此認為，國民黨金門縣黨部擁有超過4000張黨員票，除了主委之外還擁有6位江啟臣聘任的義務副主委，朱立倫在8月23日當天安排拜訪金門縣議會，「身為現任黨主席的江啟臣為了怕被朱立倫吃豆腐，搶佔話語權，決定提早一天前往金門，顯然823已成為國民黨主席選舉的選戰話題」。

該人士也說，國民黨對於對中政策一直沒辦法有新論述，更不用提競選國民黨主席的幾位候選人積極擁抱近30年前所謂的「九二共識」，爭相對中國示好的同時，卻還要去論述823金門砲戰的歷史，顯然頗為矛盾。

該人士表示，對於823金門戰役，總統蔡英文日前的談話方向，就是一場台灣人不分先來後到，保護家園的戰爭，相較於朱、江只是拿來跟人民邀功，說這是國民黨的功勞，不只格局有差，連史觀都有問題。