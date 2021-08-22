江啟臣金門談823　王定宇：國民黨應解釋怎從反共變舔共

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王定宇對此表示，基本上這句話算是正確，但國民黨的話沒有講完整。王說，從台海戰役、93砲戰、823戰役至今，中共對台灣的威脅和圖謀，不僅沒有改變過，反而更加劇，那搶著紀念823的國民黨主席候選人們，怎麼不解釋一下中國國民黨的權貴們，怎麼從反共變成媚共、舔共，有的甚至成為中共的馬前卒？
王定宇說，這樣的國民黨怎麼對得起犧牲的軍民？國民黨現在是在紀念什麼意義呢？以前台海戰役的歷史，國民黨執政的教科書都只有國民黨的角度，現在要不要補上台灣充員兵被徵召的人數、角色和在戰場上的人數佔比？
另外，江啟臣在國民黨主席選舉中的對手朱立倫明日也將赴金門，綠營人士對此認為，國民黨金門縣黨部擁有超過4000張黨員票，除了主委之外還擁有6位江啟臣聘任的義務副主委，朱立倫在8月23日當天安排拜訪金門縣議會，「身為現任黨主席的江啟臣為了怕被朱立倫吃豆腐，搶佔話語權，決定提早一天前往金門，顯然823已成為國民黨主席選舉的選戰話題」。
該人士也說，國民黨對於對中政策一直沒辦法有新論述，更不用提競選國民黨主席的幾位候選人積極擁抱近30年前所謂的「九二共識」，爭相對中國示好的同時，卻還要去論述823金門砲戰的歷史，顯然頗為矛盾。
該人士表示，對於823金門戰役，總統蔡英文日前的談話方向，就是一場台灣人不分先來後到，保護家園的戰爭，相較於朱、江只是拿來跟人民邀功，說這是國民黨的功勞，不只格局有差，連史觀都有問題。