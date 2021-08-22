「兩個塔利班」爭奪阿富汗　領導層級與成員存在鴻溝

極端組織塔利班重掌阿富汗政權後，頻頻釋出和平訊息，不但「大赦」政府官員，並表示會尊重婦女權益，但與此同時，有關於塔利班搶劫和處決的消息卻在全國各地蔓延。外媒報導分析指出，「兩個塔利班」正在爭奪阿富汗，顯示出其領導階層與年輕士兵之間出現了巨大鴻溝。





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《外交政策》中東專欄作家沃拉（Anchal Vohra）撰文指出，塔利班的領導階層一直在傳達與先前截然不同的訊息，包括要求部隊克制行動、大赦為前政權工作的人員、要求婦女在內的政府官員和記者重返工作崗位，甚至向少數群體伸出溝通並安撫他們，試圖說服所有阿富汗民眾去相信他們的善意。





沃拉表示，塔利班的領導階層顯然打算展現溫和、改革者的形象，讓他們在阿富汗民眾心中獲得合法性以及在國際社會獲得認可。雖然高層的意圖明顯，但是一般塔利班成員是否也有同樣的想法，就不得而之了，更別說若塔利班內部因此產生緊張局勢，將會怎麼解決。沃拉認為，現在塔利班的領導階層，與普通成員之間存在著從未有的巨大鴻溝。





塔利班在進入喀布爾後，該組織的主要發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）舉辦首場記者會，他表示塔利班不會尋求報復，也不會對反對他們的人進行處決，還保證在伊斯蘭教框架內保障婦女權利，組織一個有包容性的政府， 還會為國外大使館提供全天候保護。





但許多專家認為，這些保證不過就是公關策略，還有人指出，穆賈希德其實案中有話，在記者會上要求媒體必須遵守伊斯蘭法律，並暗示婦女僅在少數特定職業中有工作機會。也有人質疑塔利班領導階層是否會比地面部隊更願意讓步，尤其是越來越多報導指出，塔利班成員向抗議者開槍，或是欺侮婦女。





美國中央情報局（CIA）前南亞反恐部門首長倫登（Douglas London）表示，塔利班已經相當「精通媒體」，這可能會讓他們停止公開進行種族滅絕，但是沒有跡象表明塔利班不會持續不尊重人權或是私底下支持恐怖份子、讓他們低調活動。倫登認為，塔利班會以宗教名義，持續壓迫女性、限制民眾與西方文化接觸，以及打壓民主和不尊重基本人權。





塔利班個層級代表的外交政策指出，他們正在計劃復興威權政體，但可能會比過去溫和。塔利班的領導人目前也正在討論給予民眾的自由程度，他們的目標是讓國外異議人士保持沉默，同時又能夠維持他們強硬的基本盤。





塔利班高級領導人阿加（Sayed Akbar Agha）之子哈比比．阿加（Habib Agha）表示，女孩會被允許上學，甚至是上大學，他們可以成為醫生，因為女性需要女醫生，但哈比比也指出，婦女們可能很難成為記者或是律師。





哈癟已坦承，有一些在南部的民眾被塔利班處決，但是所用的理由是「小偷」，塔利班挨家挨戶地進行搜查，但是只是針對「藏匿武器或是擁有國家物品」的人。





資深作家拉希德（Ahmed Rashid）表示，塔利班很努力融入國際社會、獲得認可，但是所有關於婦女權利的承諾僅限於口頭上尊重。而從阿富汗獲釋的狂熱份子，大多與西方有糟糕過節的經歷，可能將會採取非常強硬的路線，大部分的戰鬥也都是塔利班年輕一代的成員在參與，可能也會提出要求，並且避免向西方自由主義與現代主義妥協。



