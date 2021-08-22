高端明首日開放施打　蔡英文一早赴台大醫學院體育館接種

各界關注總統蔡英文施打疫苗狀況。總統府稍早公布，蔡英文明（23）早將至預約地點台大醫學院體育館接種高端疫苗。經過維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，蔡將於7點30分至現場，依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，交由醫療團隊後續掌握身體狀況。

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總統府也提到，蔡英文施打完疫苗後，隨即將返回官邸，與東京奧運選手進行第3梯次，也是近期最後一場次的視訊會議。過去2場次，蔡英文很感謝選手們提出的建議，也一一紀錄，並會與行政團隊共同商議精進的作為。蔡英文希望，透過持續面對面的交流，了解運動選手的各式需求；她也認為，每一位選手的經驗分享與肺腑之言，都是台灣體育更進步的重要力量，一起讓台灣體育更好，是大家共同的目標。

另外，明天也是823金門戰役的63週年，基於避免跨島移動的防疫考量，蔡英文今年並未安排金門行程，但將於明天下午，先後前往「軍備局生產製造中心」，以及「防空暨飛彈指揮部」相關營區視導。

總統府表示，生製中心負責國防裝備的研發生產，是國防自主的象徵；而空防則是國土防衛的第一線，要落實自我防衛，必須鞏固空防。因此，蔡英文除了將感謝國軍弟兄姐妹不分晝夜，捍衛國土安全的辛勞之外，更將再次強調，「823精神」就是所有台灣人，不分先來後到，共同守衛國家的精神。而這個精神傳承到這個世代，代表的是堅定展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義。