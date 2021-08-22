股票永遠不要賣！ 謝金河：21世紀最偉大企業是「它」

中國胡潤研究所近期公布「2021胡潤世界500強」排行榜，其中蘋果（Apple Inc）位居榜首，而台積電則排名第10。對此，財信傳媒集團董事長謝金河指出，20年前，黃培源先生寫了一本書，書名是「理財聖經」，他強調股票可以隨時買，永遠不要賣，真正能符合這個條件的企業，可以說是鳳毛鱗角，蘋果可能是這個世紀以來最難得的至尊。





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謝金河表示，媒體刊登庫克接受訪問，他說他每天四點起床，第一件事是看客戶寫給他的mail，而最近胡潤公布世界500強，蘋果是榜首，台積電第十名，這個順序跟市值排行差不多，反而是排在台積電前面的騰訊和阿里，受到政策影響，股價，市值一下子掉了四成。





謝金河認為，一家企業的偉大在於領導人創造出的企業文化，蘋果的領導人到今天，大家記得的只有賈伯斯和庫克，賈伯斯逝世後，大家都很擔心沒有賈伯斯的蘋果會不會跌入深山，但庫克把沒有賈伯斯的蘋果招牌擦得更亮。





謝金河說，企業的成長總有極限，但蘋果到今天，市值仍然不斷在成長，前兩天，蘋果股價漲到151.68美元，市值高達2.5072兆美元，這是人類歷史上最大巿值的標竿，如果還原2000年以來，蘋果先是一拆七，去年八月，又來一次一拆四，在2000年左右買進的蘋果成本大約只有0.25美元，投資一家穏定成長的企業，比銀行複利更可怕！





謝金河指出，蘋果從電腦到智慧手機，到影響人類無所不在的App，蘋果不斷地創造價值，投資蘋果的股東，不必提心吊膽，跟著蘋果成長。相對來看，在中國的騰訊，阿里就沒有那麼自在，最聰明的馬雲只能回頭重讀老莊，學習畫畫，馬化騰趕緊捐出百億人民幣扶貧。這次胡潤的全球500大，又透露了世界新變局。



