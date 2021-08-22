逃難潮中的生命光輝！阿富汗孕婦撤離途中　美軍機上產嬰

極端組織塔利班進入阿富汗首都喀布爾，引發阿富汗民眾逃難潮，不過在慌亂之中，仍看見生命的光輝！美國空軍在推特上證實，一名阿富汗母親21日搭乘美軍C-17運輸機撤離，於飛航期間出現了即將生產的狀況，所幸有機長以及機上人員的協助，在運輸機降落德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）後，順利在機艙內分娩，產下一名女嬰。





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根據《CNN》報導，美國空中機動司令部22日發出推特表示，當時這架C-17運輸機是從中東的一個中轉基地，要飛往位於的國的蘭斯坦空軍基地。而這名孕婦則是為了逃離塔利班，從阿富汗離境，正要展開第二段逃亡旅程。





美國空軍表示，當飛機處於飛行高度、通常位於離地面上約8534公尺處，飛機機艙內的氣壓變低，這名孕婦因此出現了產前並發症狀。機長決定降低高度，來增加飛機艙內氣壓，以利穩定和拯救這名孕婦的生命。」





這架美軍運輸機一抵達蘭斯坦空軍基地，空軍第86醫療小組人員隨即到貨艙協助孕婦生產。婦女順利分娩之後，與女嬰一同被送往附近的醫療機構，目前母女情況良好。





自從塔利班15日進入喀布爾之後，連日以來有大批人員撤離，而蘭斯坦空軍基地也成為撤離行動中重要的中轉站之一。根據美軍說法，部分人員將轉移至此，以緩解卡達美軍基地的負荷。根據美國與德國的協定，撤離人員不得停留超過10天。





負責後勤作業的陸軍少將泰勒（Hank Taylor）表示，自8月15日開始計算，就有1.7萬人緊急從阿富汗撤離。其中一架C-17運輸機更創下載運人數歷史紀錄，達到823人，引起外界討論。



