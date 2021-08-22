走私貓全遭撲殺！興大獸醫院長「8建議」支持安樂死決定

海巡署19日於安平外海查獲154隻走私品種貓，農委會防檢局昨（21）日將走私貓全數安樂死。消息曝光後引發不少國人湧入總統蔡英文臉書底下留言表達不滿，而農委會主委陳吉仲則出面表示這實在是萬不得已的措施「此事任何批評和譴責，皆由我個人負責和承擔」。對此，中興大學獸醫學院院長張照勤院長則公開列出8點建議給農委會，並肯定陳吉仲主委立即安樂死的決定。

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▲農委會主委陳吉仲表示，安樂死貓咪是經專業評估所做的決定，希望所有檢討的聲音勿對第一線同仁產生困擾。（圖／農委會提供）

× ▲農委會主委陳吉仲表示，安樂死貓咪是經專業評估所做的決定，希望所有檢討的聲音勿對第一線同仁產生困擾。（圖／農委會提供）

中興大學獸醫學院院長張照勤在公開信內提到，自己雖然對失去的貓生命感到不捨，但非常支持立即安樂死的決定，也對陳吉仲的承擔表示敬意，並列出「8點建議」供陳吉仲參考。

一、就狂犬病而言，貓是更容易有所謂狂躁型（furious form)的狂犬病臨床表現，對其他的人及動物威脅性更大。此外，貓以感染傳染病而言更容易隱藏相關的疾病，潛伏期更長，更容易造成防疫上的漏洞。

二、在面對國際當中新冠肺炎流行的狀態下，貓科動物也是新冠肺炎病毒目前為止認為感受性最高的動物，國際當中已經有很多相關的報導，站在這個觀點，農委會是藉由動物的防疫來保障未來台灣全民的防疫健康。

三、貓由於習性的關係，更容易和其他鼠類及鳥類的動物接觸，因此在重大人畜共通傳染病而言，例如肺結核或對岸現今流行的鼠疫，都是潛伏期長，不易發現的疾病。

四、站在貓作為機械型傳播者的角色，如同主委所言，貓的身上如果因此污染了口蹄疫或甚至於非洲豬瘟的病原，也容易將這些病原引進國內。

五、也如同以上貓所扮演的角色，若一旦有非法引入的情事發生，未來如果不幸重創國內的動物產業，造成更多動物必須進行緊急屠宰，會因此造成更多的動物生命損失，貓及經濟動物的生命價值是平等的。因此，站在這個事情的處理層面而言，是以這些不幸貓的生命換取國內動物防疫的大我、也保障台灣人民健康及農業經濟。

六、當然在某些觀點上，也許有的人會認為可以藉由檢疫的方法來進行後續的處理。然而，由於這些貓的身分並不明確，來自於哪個國家也不清楚，因此在對於防檢疫人員的保障上面，都是我們必須要著重的問題，不能因此而提高這些人有機會被感染的風險。再者，國家整體防檢疫的態度必須要有所堅持，否則相關執法人員，未來將無所適從，甚至不敢執行或網開一面，反而造成更多的病原藉由非法的途徑而引入台灣。若因此而一旦開了先例，未來被認為政府也都會對這些事情做後續的處理，更會提高非法引入的可能性。

七、非法進入台灣的動物，並不像人一樣，可以了解原有的來源國籍，也因此無法進行送回原國家的處理方式。

八、台灣對於這一類的問題，常常變成畫錯了焦點，重點反而應該是在教育大家，為何會有這種非法的事情發生，獎勵相關成功查緝的人員。而相關非法引入的涉案者，也必須要積極查緝，並且制定更高的罰則或刑則，來避免這些不幸的事情發生，保障全台灣動物及人類的安全。

▲海巡署查獲的154隻走私品種貓，今日已遭防檢局安樂死。（圖／海巡署提供）

× ▲海巡署查獲的154隻走私品種貓，今日已遭防檢局安樂死。（圖／海巡署提供）

事實上，農委會主委陳吉仲先前就針對將走私貓全數安樂死表示，「貓可能的異病即使經過檢疫完之後，牠還是有長期的潛伏期，狂犬病犬或貓咬到人，人的致死率是百分之百。」但為了保護更多的國內的動物，身為動物植物的防疫指揮官「在這一個角色裡面，我一定要這樣做，批評譴責都是由我來自己負責」。（編輯：楊智傑）