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立陶宛與台灣交往獲英美支持　外長拒中國施壓

▲立陶宛外交部長表示，中國強力施壓無法被接受；立陶宛與美國將在外交事務進一步協調合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲立陶宛外交部長表示，中國強力施壓無法被接受；立陶宛與美國將在外交事務進一步協調合作。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-23 06:05:43

（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）美國國務卿布林肯昨天晚間致電立陶宛外交部長藍斯柏吉斯，表達支持立陶宛與台灣發展關係。藍斯柏吉斯今天表示，中國強力施壓無法被接受；立陶宛與美國將在外交事務進一步協調合作。

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藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）推文指出，布林肯（Antony Blinken）向他表達對立陶宛與台灣發展關係「鐵一般堅定」（ironclad）的支持。立陶宛外交部表示，藍斯柏吉斯感謝美國在立陶宛抵抗集權政體施壓及捍衛民主價值時，展現強力支持。

此前美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）13日曾致電藍斯柏吉斯，重申美國對立陶宛的支持，包括在立陶宛因為與台灣發展互惠關係而遭中國脅迫時。

英國下議院外交委員會主席、保守黨議員圖根哈特（Tom Tugendhat）19日在訪問波羅的海三國期間與藍斯柏吉斯會晤，雙方也提到台灣。

立陶宛外交部在會後新聞稿指出，藍斯柏吉斯表示立陶宛持續實行「一中政策」，但立陶宛「一如歐盟及世界其他國家」，對與台灣發展經濟關係有興趣，這不是新現象、也不是特例，且並不違背國際對中國的承諾。藍斯柏吉斯也感謝英國與立陶宛團結一致。

與美國、英國方面會談時，立陶宛皆觸及白俄羅斯將主要來自伊拉克等中東地區非法移民武器化，在邊界製造安全及人道危機。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的獨裁政權為報復立陶宛支持白俄民主運動及串聯歐盟發動制裁，刻意對伊拉克庫德族等盼望入境歐盟國家的中東地區民眾大發「觀光旅遊」簽證、為偷渡集團大開方便之門，並在這些民眾入境白俄羅斯後，將他們驅趕到立陶宛邊界，白俄軍警人員近日還遭蒐證已開始直接跨越邊界，將相關民眾「丟包」在立陶宛、拉脫維亞等國境內。

隨著白俄羅斯及俄羅斯將在9月展開「西部2021」（Zapad 2021）聯合軍演及激進組織塔利班（Taliban）重掌阿富汗，波羅的海各國高階官員已數次示警，移民問題恐將讓區域局勢更顯複雜緊張。

中國是「西部2021」軍演邀請的觀察員國家之一。（編輯：林憬屏）1100822

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