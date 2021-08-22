颱風奧麥斯往東海移動　估將減弱為溫帶氣旋

（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天說，輕颱奧麥斯結構不佳，將往東海移動，預估24至30小時左右可能降為溫帶氣旋；明天台灣仍為午後雷陣雨的天氣型態，未下雨時南投、雲林、花東防攝氏36度以上高溫。





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中央氣象局傍晚發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，在短時間內降雨猛烈，南投、嘉義及屏東山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。





氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，今天午後熱對流發展較晚，且水氣不像之前這麼充沛，因此預估晚間就會趨緩。





陳伊秀指出，目前輕颱奧麥斯位置約在台北東北方約400公里的海面上，持續往東海移動，預估未來會往韓國移動；然而就現在資料判斷，奧麥斯結構不佳，可能在24至30小時之後就會減弱為溫帶氣旋；今天台灣周遭海域也未達長浪標準，奧麥斯對台灣大致上不會有直接影響。





根據氣象局網站，今天僅前3名高溫超過攝氏36度，分別為南投縣南投市37度、台東縣長濱鄉36.5度、花蓮縣光復鄉36.1度。





氣象局指出，明天中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續3天出現36度高溫；花蓮縣縱谷，台東縣地區，雲林縣近山區或河谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。





陳伊秀表示，預估未來一週仍然是以午後雷陣雨為主的天氣型態，山區注意較大雨勢，沒降雨的時間注意高溫；目前觀察約在25、26日左右台灣附近風場會轉為東偏東南風，因此25日之後降雨範圍可能擴及西半部近山區平地，但降雨強度仍要再觀察。（編輯：管中維）1100822



