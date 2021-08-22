蔡總統：八二三精神是不分先來後到　共同守衛國家

（中央社記者葉素萍台北22日電）八二三金門戰役63週年將屆，總統蔡英文明天將視導「軍備局生產製造中心」、「防空暨飛彈指揮部」，除了感謝國軍不分晝夜捍衛國土安全，更將強調「八二三精神」就是所有台灣人，不分先來後到，共同守衛國家的精神。





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總統府發言人張惇涵今天指出，明天是八二三金門戰役63週年，基於避免跨島移動的防疫考量，蔡總統今年並未安排金門行程；但蔡總統將於明天下午，先後前往「軍備局生產製造中心」及「防空暨飛彈指揮部」等相關營區視導。





張惇涵說，生製中心負責國防裝備的研發生產，是國防自主的象徵；而空防則是國土防衛第一線，要落實自我防衛，必須鞏固空防。





張惇涵指出，蔡總統除了將感謝國軍弟兄姊妹不分晝夜，捍衛國土安全的辛勞外，更將再次強調，八二三精神就是所有台灣人，不分先來後到，共同守衛國家的精神；而此精神傳承到這個世代，代表的是堅定展現自我防衛決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義。





另外，黨政高層透露，幕僚團隊此前已討論過，蔡總統23日當天是否前往金門一事。實際上，總統過去連續兩年的八二三當日，都是前往金門太武山忠烈祠，出席八二三中樞紀念儀式。





然而，今年中樞儀式因疫情考量，金門縣府對跨島防疫更為嚴謹，主辦單位本來就以防疫考量，沒有安排遺族親屬赴金門參加中樞紀念儀式。因此，總統幕僚評估，「考量離島對於防疫的謹慎，避免跨島移動對防疫的影響」，今年不安排總統前往金門。





這名黨政高層指出，總統雖因防疫考量未赴金門，但安排了包括「軍備局生產製造中心」及「防空暨飛彈指揮部」相關營區的視察。





該名人士指出，這兩個單位，一個負責國防裝備的研發生產，一個是展現重層嚇阻戰略的第一線；蔡總統想傳達清楚堅定的態度，亦即，緬懷八二三精神，同時更要展現屬於這個世代的時代意義，也就是：團結一致，堅定自我防衛的決心。（編輯：林克倫）1100822



