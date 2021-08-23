泰國連續8天反政府示威　抗議者高呼總理下台

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但隨著泰國第3波疫情越來越嚴峻，民眾對政府的不滿聲浪越來越高，「自由青年」（Free Youth）、「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasatand Demonstration）和「衝破天」 （Thalufah）等抗議團體近一個多月輪番發起街頭示威。
抗議團體訴求是帕拉育下台，減少王室和軍隊預算，將預算用於抗疫以及讓泰國人施打mRNA技術的疫苗。
「衝破天」是近日最積極的抗議團體，今天是他們連續第8天上街抗議，上百人繞行民主紀念碑，並高呼要帕拉育下台。
抗議人士在民主紀念碑插上象徵多元和LGBTQ友善的彩虹旗，並在紀念碑前掛上「顏色體育競賽，人民VS暴政」的布條，許多年輕人在紀念碑前滑滑板、踢足球和進行體育競賽，用幽默詼諧的方式表達對時政的不滿。
儘管在民主紀念碑的抗議和平進行，靠近帕拉育宿舍所在軍營附近的鈴丹路口（Din Deang Intersection）連日來已成為部分示威者和警方衝突的戰場，示威者丟擲石塊、煙火和兵乓炸彈，警方則以催淚彈、橡膠子彈和水砲車驅離民眾，引起周邊居民不滿。
泰國警察局長蘇瓦（Suwat Jangyodsuk）昨天在一場記者會中表示，抗議者出現暴力行為，希望居民諒解現場必須部署鎮暴警察，他們已要求鎮暴警察必須遵守國際標準。他也指出，過去2個月警方已逮捕了211名抗議人士。（編輯：林憬屏）1100822