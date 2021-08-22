漁船走私害154隻貓安樂死 今晚檢方諭令船長6萬元交保
海巡署破獲新北市籍「順發886」號漁船涉嫌走私154隻隻品種貓，預估市價高達600萬元，林姓船長坦承是為賺取報酬走私，林姓船長與4名船員依違反懲治走私條例、動物傳染病防治條例、海關緝私條例，將林姓船長等移送雄檢複訊，檢方訊後諭令以新台幣6萬元交保。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
2021-08-22 23:05:56｜2021-08-22 23:07:35
海巡署日前破獲新北市籍「順發886」號漁船涉嫌走私154隻緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等名貴品種來台，估計市價高達600萬元，最後以人道處置安樂死，高雄地檢署檢察官許怡萍今天下午在海巡署人員陪同下，前往旗津漁港登船調查有無藏匿其他貓咪，並發現走私者為防止貓咪悶死，還在密艙內裝設室內冷氣，除此之外並沒查到其他走私物品或動物。
海巡署偵防分署高雄查緝隊日前接獲情資，有不法私梟利用疫情期間，趁隙前往澎湖外海載運走私物品，以牟取暴利，於是與相關單位組成專案小組，並透過巡防區勤務整合，配合雷達掌握船隻航跡，在8月19日於安平外海9浬處查獲「順發866」號漁船。
海巡人員20日持屏東地方法院搜索票，穿著防護設備上船實施搜索，並在船艙內發現2處有通風設備密艙，內有62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2至6隻大小不等的名貴貓，數量154隻，包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種，目前所有貓咪已被執行安樂死完畢。