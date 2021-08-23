張博洋伸出手臂打高端　黃捷：現場並沒有吹箭

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流程真的很順暢，我九點半準時到，不到十點就打完了，也有長輩問說，到底疫苗種類的差別在哪？」。

▲高雄市議員黃捷一早在大東文化藝術中心打完疫苗，並笑說「現場真的沒有吹箭」。（圖／黃捷服務處提供）

黃捷說，高端疫苗跟美國最新上市的Novavax一樣，都是屬於蛋白質次單元疫苗，這種疫苗最大的好處在於安全性高，最常見的就是B肝、子宮頸癌疫苗，缺點就是開發時間慢，也需要測試合適的佐劑來搭配設計，才能有效引發人體產生抗病毒中和性抗體，也因為如此，才會拖到這麼久才開始量產。

黃捷強調，高端疫苗是安全有效，而且國際各國紛紛關注後續發展的疫苗。但疫苗即使有再大的效果，都還是要打進身體裡才算數。希望能透過自己手臂的實際接種，以及在台大公衛學到的相關知識，能讓許多政治性的謠言不攻自破。