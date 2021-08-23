張博洋伸出手臂打高端　黃捷：現場並沒有吹箭

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黃捷說，高端疫苗跟美國最新上市的Novavax一樣，都是屬於蛋白質次單元疫苗，這種疫苗最大的好處在於安全性高，最常見的就是B肝、子宮頸癌疫苗，缺點就是開發時間慢，也需要測試合適的佐劑來搭配設計，才能有效引發人體產生抗病毒中和性抗體，也因為如此，才會拖到這麼久才開始量產。
黃捷強調，高端疫苗是安全有效，而且國際各國紛紛關注後續發展的疫苗。但疫苗即使有再大的效果，都還是要打進身體裡才算數。希望能透過自己手臂的實際接種，以及在台大公衛學到的相關知識，能讓許多政治性的謠言不攻自破。
張博洋則認為，武肺疫情會殺人已經很可怕了，不要再讓政治疫情分化台灣社會，哪怕是被笑稱白老鼠，大家都應該用行動來支持國產疫苗，替這段時間以來的造謠、抹黑、政治操作，劃下一個休止符；郭台銘、台積電透過其他管道買疫苗，到現在都還在等，柯文哲敲鑼打鼓的編列預算說要買，大家也知道這根本沒成本的空頭支票，台灣內部自己就有好的疫苗，副作用比別人低、效果不輸外國廠牌，而且還不用遙遙無期的望著老天等，我們應該要給自己國家優秀的生技產業一個掌聲才對。
張博洋說，今年是823的63週年，國民黨不斷告訴台灣人，沒有1949國民黨哪來現在的台灣，但63週年前國民黨是反共，現在國民黨是舔共，面對極可能是由中共實驗室外洩的病毒，不只不敢發聲譴責，更對於能保護台灣人的國產疫苗無所不用其極的抹黑與唱衰，「國民黨諸君，有種，你們都不要打國產疫苗」；最後也要呼籲，與其一堆不反共的國民黨高層特地跑去金門「老漢又提當年勇」，不如發揮團結精神，在823這天團結對抗中國疫情，絕對比對於國共戰爭歌功頌德還要來得有正面意義。