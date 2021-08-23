COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

張博洋伸出手臂打高端　黃捷：現場並沒有吹箭

▲今日是國產高端疫苗開打首日。（圖／高雄市政府提供）
▲今日是國產高端疫苗開打首日。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-23 11:15:12｜2021-08-23 11:26:01

國產高端疫苗開打首日，高雄各接種站打氣熱絡，在大東文化藝術中心打完疫苗的高雄市議員黃捷也笑說，「現場真的沒有吹箭」；而在高雄巨蛋打高端疫苗的台灣基進新聞部主任張博洋則呼籲年輕朋友應該勇敢站出來支持國產疫苗，與其一堆不反共的國民黨高層特地跑去金門「老漢又提當年勇」，不如發揮團結精神，在823這天團結對抗中國疫情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃捷表示：「我也成為打完疫苗的『高端』人口了」，可以在充滿音樂的地方打疫苗感覺非常幸福，流程真的很順暢，我九點半準時到，不到十點就打完了，也有長輩問說，到底疫苗種類的差別在哪？」。

▲高雄市議員黃捷一早在大東文化藝術中心打完疫苗，並笑說「現場真的沒有吹箭」。（圖／黃捷服務處提供）
▲高雄市議員黃捷一早在大東文化藝術中心打完疫苗，並笑說「現場真的沒有吹箭」。（圖／黃捷服務處提供）
黃捷說，高端疫苗跟美國最新上市的Novavax一樣，都是屬於蛋白質次單元疫苗，這種疫苗最大的好處在於安全性高，最常見的就是B肝、子宮頸癌疫苗，缺點就是開發時間慢，也需要測試合適的佐劑來搭配設計，才能有效引發人體產生抗病毒中和性抗體，也因為如此，才會拖到這麼久才開始量產。

黃捷強調，高端疫苗是安全有效，而且國際各國紛紛關注後續發展的疫苗。但疫苗即使有再大的效果，都還是要打進身體裡才算數。希望能透過自己手臂的實際接種，以及在台大公衛學到的相關知識，能讓許多政治性的謠言不攻自破。

張博洋則認為，武肺疫情會殺人已經很可怕了，不要再讓政治疫情分化台灣社會，哪怕是被笑稱白老鼠，大家都應該用行動來支持國產疫苗，替這段時間以來的造謠、抹黑、政治操作，劃下一個休止符；郭台銘、台積電透過其他管道買疫苗，到現在都還在等，柯文哲敲鑼打鼓的編列預算說要買，大家也知道這根本沒成本的空頭支票，台灣內部自己就有好的疫苗，副作用比別人低、效果不輸外國廠牌，而且還不用遙遙無期的望著老天等，我們應該要給自己國家優秀的生技產業一個掌聲才對。

▲張博洋說，與其一堆不反共的國民黨高層特地跑去金門「老漢又提當年勇」，不如發揮團結精神，在823這天團結對抗中國疫情。（圖／張博洋提供）
▲張博洋說，與其一堆不反共的國民黨高層特地跑去金門「老漢又提當年勇」，不如發揮團結精神，在823這天團結對抗中國疫情。（圖／張博洋提供）
張博洋說，今年是823的63週年，國民黨不斷告訴台灣人，沒有1949國民黨哪來現在的台灣，但63週年前國民黨是反共，現在國民黨是舔共，面對極可能是由中共實驗室外洩的病毒，不只不敢發聲譴責，更對於能保護台灣人的國產疫苗無所不用其極的抹黑與唱衰，「國民黨諸君，有種，你們都不要打國產疫苗」；最後也要呼籲，與其一堆不反共的國民黨高層特地跑去金門「老漢又提當年勇」，不如發揮團結精神，在823這天團結對抗中國疫情，絕對比對於國共戰爭歌功頌德還要來得有正面意義。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀