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總質詢藍營送燒餅　陳其邁：不是這個問題

▲KK政線送燒餅給陳其邁。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.23）
▲KK政線送燒餅給陳其邁。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.23）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-23 13:20:09｜2021-08-23 14:04:03

高雄市議會國民黨團次級團體KK陣線，今（23）日在議會評高雄市長陳其邁就職周年是「兩好三壞」，兩好是「防疫表現好、大餅畫得好」，三壞是「治安壞、空污壞、基礎建設壞」，並送上一盤「燒餅」，期許「不要畫餅，要燒餅」，陳其邁則認為不是燒餅的問題，感謝議員的指教，他虛心接受。

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陳其邁就職周年，KK政線認為陳其邁的表現是兩好三壞，兩好為「防疫表現好、大餅畫得好」，三壞是「治安壞、空污壞、基礎建設壞」，接下來陳其邁會被市民保送或三振出局？除了除三壞，還要看他能否把「畫餅變燒餅」，讓大聯盟夢幻成真的情節也在高雄上演；KK陣線強調，陳市長就職週年，給兩好三壞的評價，不是要酸陳其邁，也不是要K陳其邁，只是我們相信這樣比打分數談論民調更有幫助，能讓陳市長對未來的市政建設方向有所啟發。

▲KK政線期許陳其邁，市政「不要畫餅，要燒餅」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.23）
▲KK政線期許陳其邁，市政「不要畫餅，要燒餅」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.23）
陳其邁認為，但任市長其實不是燒餅的問題，像最近桃源的狀況令人憂心，之前防疫清空大樓的決定也是，所下的任何決策都會影響到很多人，但為了所有市民著想，市長就必須要有決斷，面對議員的質詢和建議會虛心受教，每天都在和時間賽跑，把問題一個一個解決。

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