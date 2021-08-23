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柯佳慧關鍵一擊 嘉南鷹站上首位

▲福添福嘉南鷹林志霙。（圖／企業女壘提供）
▲福添福嘉南鷹林志霙。（圖／企業女壘提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-23 02:20:55

2021企業女子壘球聯賽例行賽22日（週日）持續在台中萬壽棒球場進行賽事，首戰則是福添福嘉南鷹以4:3險勝台北臺產，拿下下半季第六勝，第二場則是由台中企聯虎以3:2險勝新北凱撒勇士，第三戰兩隊再戰，結果新北凱撒略勝一籌，兩隊各戰成1勝1負。

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2021企業女子壘球聯賽今天首場由福添福嘉南鷹出戰台北臺產，賽前14連敗的台北臺產，下半季努力想突破，可惜在比賽後段無法追上，嘉南鷹柯佳慧連2場當球隊致勝功臣，終場嘉南鷹以4:3險勝，也跟新世紀黃蜂並列下半季首位，全年戰績暫列第一。

這場比賽一開始，嘉南鷹被壓著打，3局下台北臺產由溫雅柔左外野安打上壘後，賴巧綺獲保送，謝雅琪右外野安打形成滿壘，4棒吳亭葳中外野安打，一棒送回2分。

沒想到4局上「暴力鷹」打線發威，由「大砲」江慧娟敲安開啟攻勢，葉貴萍左外野安打，加上故意保送，張嘉芸利用選球送回1分，何欹璠左外野安打追加分數，三棒柯佳慧一棒又打回2分，單局嘉南鷹攻下4分奠定勝基。

嘉南鷹先發投手陳靖瑜2.1局失2分逃敗，柯夏愛中繼2.2局無失分奪勝，葉好芳、邱安汝都順利無失分收尾。

2021企業女子壘球聯賽22日賽事第二場，由台中企聯虎出戰新北凱撒，雖然凱撒4局下靠著楊安淇、潘慈惠連續安打打下2分，不過6局上台中企聯虎先追平，7局上再由陳雨庭敲出致勝安打，並由楊淑媛守住，順利以3:2逆轉勝。

台中企聯虎雖然2局上就有攻勢，靠著石佳青內野安打上壘，劉瑄補上安打，林珈羽高飛犧牲打先取分。不過新北凱撒4局下反擊由朱慧宜中外野安打取得先機，楊安淇偷點，造成野手選擇，順利追平，老將潘慈惠適時安打反超。沒想到6局上台中虎由陳雨庭先敲安後，再利用隊友犧牲短打推進，陳安心一棒打回分數，7局上又是靠陳雨庭在一、二壘有人局面，敲出致勝安打，也幫助台中企聯虎逆轉勝。

2021企業女子壘球聯賽22日賽事第三場，新北凱撒再度迎戰台中企聯虎，結果新北凱撒「變陣」由蘇奕璇擔任開路先鋒，加上4棒孫渝萍在5局下敲出高飛犧牲打超前比分，終場以3:2板回一城。

台中企聯虎這場依舊先打開得分大門，靠著林倢妤的失誤，2局就由劉瑄跑回首分。

陳家宜這場擔任三棒，前2次打擊都無功而返，不過她在關鍵5局敲出左外野安打，加上失誤，讓新北凱撒超前分數，孫渝萍又補上高飛犧牲打，才讓勝利拱手讓人。

楊憶珊苦撐6局失3分，可惜無法奪勝，被打6安打，反倒吞下敗投。林芝綺中繼2局無失分，拿下勝投，翁子晴也順利收尾。

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