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加速阿富汗撤離　美國防部徵用18架民航機

▲美國政府宣布徵用民航客機，協助阿富汗的撤離行動。圖為聯合航空班機資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國政府宣布徵用民航客機，協助阿富汗的撤離行動。圖為聯合航空班機資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-23 07:11:32｜2021-08-23 07:12:43

阿富汗局勢動盪，各國都在加速撤僑，但由於喀布爾國際機場周遭交通受阻，加上有來自塔利班和其他恐怖組織的隱藏威脅，遭遇不少困難；為了幫助更多美國公民及符合資格人員撤離，美國政府宣布，動用冷戰時期成立的民間後備航空隊，徵用民航客機協助疏散。

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根據美國國防部發表的官方聲明，國防部長奧斯汀(Lloyd J. Austin III)已命令美國運輸部指揮部(US. Transportation Command)啟動民間後備航空隊(Civil Reserve Air Fleet, CRAF)，藉商業空中機動資源，加強從阿富汗撤離美國公民、特殊移民簽證申請人和其他高危人員的行動。

▲為了加速阿富汗撤離行動，美國國防部宣布徵用民用客機，目前已有6家航空公司、18架客機被徵用。（圖／翻攝自美國國防部官網）
▲為了加速阿富汗撤離行動，美國國防部宣布徵用民用客機，目前已有6家航空公司、18架客機被徵用。（圖／翻攝自美國國防部官網）
聲明中提到， 目前已調動6家航空公司(聯合航空、亞特拉斯航空、美國航空、達美航空、全能國際航空、夏威夷航空)，共18架航班協助撤僑，但這些客機不會直接飛到喀布爾，而是前往第3國，接運已經離開阿富汗的民眾。

目前已有10多國同意美軍軍機入境暫停，作為美國撤僑的中繼點。美國商務部表示，此次行動預計不會對商業航班產生重大影響。

CRAF是美國一項國家應急準備計劃，旨在增強國防部的空運及應變能力，這也是美國史上第3次啟動CRAF機制，第1次是1990年波斯灣戰爭，第2次則是2003年的伊拉克戰爭。 

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