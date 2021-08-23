帶頭接種高端疫苗　蔡英文：打完了沒什麼感覺

今（23）日為國產高端疫苗開放施打首日，總統蔡英文早上7時30分前往台大醫學院體育館接種，身兼醫師公會全國聯合會理事長的民進黨立委邱泰源也一同現身。蔡英文抵達現場後拿出健保卡報到、預約掛號，並量測體溫為36.9度，接著核對資料、醫師問診並說明注意事項後，蔡被指引到休息區坐好，由護理師進行施打。蔡英文表示，自己覺得施打的場所滿好的，並不會緊張，很OK；施打疫苗後，蔡表示，沒什麼感覺，她也比出大大的讚。

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蔡英文今日早上前往台大醫學院體育館接種國產高端疫苗，抵達後蔡英文首先進行報到，並量測體溫為36.9度，蔡也說，「我什麼都量過了才來的」。隨後，護理人員核對其出生年月日與身分證等身分資料，並請蔡英文簽名。

接著，醫師向蔡英文進行問診，並說明若對疫苗有過敏，或之前曾經打第一劑等要再評估，且高端疫苗施打年齡須滿20歲，如果有急性問題，像發燒、不舒服會建議暫緩施打，另外特殊族群、免疫刺激民眾，也要評估暫緩施打。蔡英文表示，自己沒有問題，隨後蔡再次簽名，由護理人員將資料上傳。

▲蔡英文施打前，護理師拆封全新高端疫苗。（圖／記者林柏年攝，2021.08.23）

資料確認後，由護理師準備幫蔡英文施打疫苗，蔡英文表示，感覺這裡接種的環境滿好的。護理師隨後對著鏡頭拆封全新的高端疫苗，蔡說，「這要給他們（媒體）照一下」。媒體問，會緊張嗎？蔡英文回答「不會」，媒體又問是不是很期待打國產疫苗？蔡則比出OK手勢。隨後進行施打，接種完成之後，蔡英文說，「這樣就打完了喔？沒什麼感覺」，醫生也上前解釋，因為針很細。蔡英文也再次比出大大的讚及OK手勢，隨後領取小黃卡後，由護理師說明應於28天後施打第二劑。

▲總統蔡英文施打高端疫苗後，拿著自己的小黃卡比讚。（圖／記者林柏年攝，2021.08.23）

最後蔡英文也進一步由台大醫院同仁帶領，了解施打場所的狀況，也與看板合照打卡，作為施打疫苗的宣傳。