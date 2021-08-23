T1強勢擊敗宿敵GEN.G　Faker生涯第6次打進LOL世界大賽

在去年未能打進《英雄聯盟》世界大賽後，T1在S11賽季重整旗鼓，克服陣容和教練團重整的挑戰，昨日在LCK夏季賽擊敗老對手Gen.G，確定鎖定夏季聯賽前2名，已經收下世界賽門票。而這也將是傳奇選手Faker生涯第6次闖進世界賽。

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由於T1在季後賽以3:1擊敗Gen.G，因此他們保底能得到亞軍，積分至少是130分，確定成為全球第7支確定得到世界賽參賽權的隊伍。

Faker生涯10次打進LCK決賽拿下9冠，要是之後再擊敗韓國賽區王者DK，就能奪下史無前例的第10冠。另外，他5進世界大賽四強、拿下3座冠軍，MSI季中挑戰賽有2座冠軍，以榮譽來說毫無疑問是LOL史上的第一人。

至於其他賽區方面，歐洲LEC在凌晨FNC激戰5局擊敗G2後，確定由MAD、RGE、FNC代表出賽；而LCS方面，則是會由TL、100T，以及今晨C9和TSM之間的勝者前往。

PCS賽區昨晚J T擊敗了MCW，之後將對陣PSG和BYG之間的敗者，而最終的冠軍將取得世界賽門票，亞軍則可以得到入圍賽門票。