NBA／灰熊考慮裁掉控衛Rondo　湖人勇士都考慮要搶人

Rajon Rondo職業生涯已經來到尾聲，但仍然有能力為一支季後賽球隊提供一些幫助。根據《CBS》記者Sam Quinn報導，若曼菲斯灰熊決定買斷他，那勇士、湖人和76人都有意願招攬。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Rondo上一季在快艇的發揮非常一般，季後球隊也沒打算留他，而是將他打包交易去了灰熊，以節省龐大的薪資。不過新東家目前也沒有意願留人，而是繼續尋求機會把他送走。

灰熊隊目前有19名球員的合約，他們需要在開幕戰之前將這個數字縮減到15人。根據曼菲斯當地媒體的報導，他們不太可能留下Rondo，但下階段也很難有球隊願意透過交易承擔他年薪800萬的薪水，因此買斷恐怕是唯一可行方法。

如果灰熊願意買斷，有幾支季後賽勁旅驚會有意願接觸Rondo，其中包括了勇士隊。這支球隊希望補強控衛，之前他們就有打算用中產特例簽下Patty Mills，但沒有成功。而前者的超高籃球智商，被認為能適應複雜的勇士體系，並得到總教練Steve Kerr的重用。

費城76人隊在這個休賽期也開始尋找後衛，但總管Daryl Morey希望的人選是有投籃的，畢竟Ben Simmons仍有可能在新賽季留在球隊。Rondo雖然不以投籃見長，但這些年他也提升了一些三分能力，不是完全不能投的選手，如果76人交易不順，他很可能就會成為補強目標。

而曾和Rondo一起贏下2020年總冠軍的湖人，今年夏天透過交易和簽約得到了很多後衛。但是除了Russell Westbrook，其他人不是缺乏經驗，就是比較偏雙能衛。如果紫金軍想要減輕詹皇組織負擔，Rondo依舊可能是他們的選擇。